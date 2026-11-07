Frente Amplio propone un Plan de Climitazación para 40.000 hogares vulnerables en la provincia de Málaga

El candidato del Frente Amplio por Málaga, Rafa Borrego, junto a los también candidatos Eva García Sempere y Ángel Rodríguez. - IU

MÁLAGA 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

El cabeza de lista del Frente Amplio por Málaga, Rafael Borrego, ha asistido en la mañana este sábado 7 a un encuentro ecosocial con distintos colectivos de la provincia junto a los candidatos número dos y número tres, Eva García Sempere y Ángel Rodríguez, respectivamente. Borrego ha asegurado que "el Frente Amplio es la fuerza verde, es la fuerza ecologista de cara a las elecciones del 29 de noviembre, y es por eso que estamos aquí, y yo estoy personalmente encantado, en este encuentro con los colectivos ecologistas para hablar de propuestas, para hablar de qué vamos a hacer a partir del 29 de noviembre".

El candidato del Frente Amplio ha precisado que "es importante retomar este tema de la protección de la naturaleza, del medio ambiente, de la propia vida, sobre todo en un momento en el que tenemos enfrente un modelo de la derecha de destrucción, de destrucción de la vida, de destrucción de la naturaleza, de destrucción de nuestra tierra", según ha concretado la formación en una nota.

"Ya hemos visto en el caso de Brasil, como el propio Amazonas estaba asustado de que ganara Bolsonaro porque lo único que prometía era destrucción, incluso de las poblaciones que viven en el propio Amazonas, la destrucción de la naturaleza y la victoria de Lula ha hecho que el Amazonas respire", ha concretado.

Por último, Borrego ha subrayado que "lo que tenemos que hacer en España, lo que tenemos que hacer en Andalucía y en Málaga, es tomar ese testigo, proteger la naturaleza, retomar la protección del medio ambiente como un problema protagónico, como una prioridad absoluta .Por eso que estamos aquí, para lanzar propuestas y para trabajar, para cuidar nuestro hogar común, que es nuestra tierra".

Por su parte, la candidata número dos, Eva García Sempere, ha manifestado que "para la candidatura del Frente Amplio la transición energética no puede ser otra cosa que una transición ecosocial, y que tenga una mirada muy clara hacia aquellas personas más vulnerables. Por eso, la propuesta programática que estamos elaborando desde Frente Amplio seguirá completándose, como hoy, con las organizaciones y los colectivos ecologistas que participen en este encuentro, pero también presentaremos algunas de las líneas fundamentales que venimos trabajando".

En este sentido, García Sempere ha anunciado "un Plan de Climatización de aquellos hogares perceptores del Bono Social Térmico. Estamos hablando de 1.700.000 personas en toda España y 40.000 hogares en el caso de la provincia de Málaga. Climatizar aquellos hogares más vulnerables que tienen más problemas para mantener una temperatura adecuada y el confort en sus hogares, nos parece que es una de las medidas más importantes que podemos hacer en transición energética, pero también en transición ecosocial, sin dejar a nadie atrás".

Por último, García Sempere ha dejado claro que "la lucha es, por supuesto, por el acceso a una vivienda digna, pero también por la vivienda energética, con condiciones dignas para las familias que viven en ellas, por eso también es necesario un Plan de Rehabilitación Energética de los edificios, de aquellos edificios donde viven las familias más vulnerables, adelantando desde el Gobierno los fondos necesarios para hacerlo. Para nosotras no se puede separar la transición energética, la transición ambiental, de una verdadera revolución social en la que atendamos y pongamos en el centro las prioridades de las personas más vulnerables".

El candidato número tres en la lista por Málaga, Ángel Rodríguez, ha apuntado que "hablar de medio ambiente y de políticas ambientales es hablar de salud pública y de la incidencia que ha tenido este verano, que ha sido tremendo y terrible en España. El calor, las olas de calor y las islas de calor, todo debido a la emergencia climática que nuestro país sufre como el que más".

"Las personas más vulnerables de nuestra sociedad son las que están muriendo directamente por la pasividad, por la inacción de la mayoría de los organismos públicos en materia de la reacción ante la emergencia climática. El año pasado murieron en España 2.800 personas por culpa del calor, este año han sido 3.800 y en Andalucía hemos pasado de 250 a 528, con lo cual está aumentando en la mortalidad por la falta de acción, en caso de Andalucía de la Junta de Andalucía y creemos que esa es una línea principal de cara a la campaña electoral del 29 de noviembre", ha subrayado.

Por último, Rodríguez ha manifestado que "una fuerza tiene que actuar con valentía, con coherencia, para demostrar que lo social es lo ecológico y lo ecológico es lo social. Por lo tanto, no entendemos que haya diferenciación entre las dos áreas. La política verde en España, del Gobierno de España, tiene que ser una política mucho más valiente y mucho más comprometida en políticas verdes que frenen la mortalidad en los sectores más vulnerables de la sociedad por culpa del cambio climático".