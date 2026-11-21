El candidato del Frente Amplio al Congreso por Málaga, Rafa Borrego, participa en una marcha en bicicleta desde el Bosque Urbano hasta los Baños del Carmen para reclamar medidas urgentes frente a la emergencia climática - FRENTE AMPLIO

MÁLAGA 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

El candidato del Frente Amplio al Congreso en Málaga, Rafa Borrego, ha participado este sábado junto a Ángel Rodríguez, número 3 de la candidatura, y otros ciclistas, en una Marcha en Bicicleta por Málaga, saliendo desde el Bosque Urbano y con llegada a los Baños del Carmen. Una acción que ha servido para reivindicar "la necesidad de políticas verdes para una Málaga más sostenible y habitable frente a quienes niegan el cambio climático".

Borrego, en una comparecencia realizada junto a La Farola de Málaga, ha incidido en que que "estamos aquí para hablar de la crisis climática, del cambio climático. Cuando yo era pequeño hablábamos de él como si fuese algo del futuro, algo que algún día vendría, pero el cambio climático ya está aquí".

El cabeza de lista del Frente Amplio ha advertido de que "cada grado que vemos que sube la temperatura, cada vez que batimos un récord de temperatura, cada vez que hay una nueva ola de calor, que ya son la nueva normalidad, hay más muertes, hay más devastación y hay más destrucción. Ya vemos fenómenos climáticos extremos, vemos sequía, vemos inundaciones, vemos, como digo, olas de calor y ya hay gente muriendo por ello".

"Este verano más de 120 personas ha muerto por olas de calor solamente en la provincia de Málaga, algo relacionado, por supuesto, con el cambio climático. Y esto lo sufre la gente común y corriente, pero no tiene la culpa la gente común y corriente. Los culpables siempre son los ricos, los que más contaminan, los que más opulencia del consumo hacen, los de los yets privados", ha señalado.

En este punto, ha subrayado que "esa contaminación es la que se traduce luego en esa subida de temperatura, como ya sabemos. Las ciudades se convierten cada vez más en hornos porque no están siendo adaptadas convenientemente, si ellas ni sus entornos, para que se pueda vivir, para que la temperatura no suba tanto, para que la gente no muera desplomándose en la calle".

"El Frente Amplio tiene claro que es la fuerza del compromiso contra el cambio climático. Es la fuerza que va a poner sobre la palestra que hay que tomar acciones de transición energética potentes, y que también hay que adaptar nuestros entornos, nuestras ciudades, para que se pueda vivir. Eso es lo que queremos, ciudades en las que se pueda vivir", ha concluido.

RODRÍGUEZ: "LA CRISIS CLIMÁTICA ES UNA CRISIS SOCIAL"

Por su parte, Ángel Rodríguez, candidato número 3 del Frente Amplio en Málaga, ha criticado que "la crisis climática es una crisis social. Es una crisis que amenaza, daña y mata a los sectores y a las personas más vulnerables de nuestra sociedad. Aquellas que no se pueden permitir tener en su casa el aire acondicionado a tope, como sí lo pueden hacer las capas más altas de la sociedad y los ultraricos".

Ha incidido el mapa elaborado por el Ayuntamiento de Málaga en el que "se ve claramente que en los barrios más vulnerables de Málaga, como puede ser los de Carretera de Cádiz, la Rosaleda, o los de la zona del norte de la ciudad, es donde más se sufre esos datos que arrojamos hoy: 124 personas muertas el verano del 2026 en la ciudad de Málaga y 520 a nivel andaluz, una cifra que es el doble que la que se dio el verano pasado".

"También se cumplen, justo ahora, dos años de la catástrofe de la dana de Valencia, 234 muertes por ahogamiento, por la destrucción que provocó un fenómeno meteorológico debido también al cambio climático que se podía haber evitado. Nuestro programa y nuestro compromiso como Frente Amplio es conseguir que esto deje de ocurrir mediante una ley de arbolado urbano que imponga y fomente que todas las administraciones, empezando por los ayuntamientos, pongan en marcha planes de renaturalización de las ciudades", ha señalado.

En este sentido, Rodríguez ha agregado que "en Málaga, creando el Bosque Urbano de Málaga que demanda la ciudadanía y que podría favorecer, según la comunidad científica, que una de cada tres de esas muertes desapareciera en el futuro cercano. También necesitamos, y lo vamos a defender, que a los ultraricos que son los que más contaminan, se les aumenten los impuestos, así como a los modelos de empresas que provocan la mayor fuente de emisiones de gases de efecto invernadero, que son los que provocan el cambio climático".

También Rodríguez ha señalado que "tenemos que conseguir que todas las familias vulnerables puedan tener en su casa electricidad gratuita, autogenerada con energía solar. En todos los bloques de viviendas tiene que existir una comunidad energética, tenemos que cubrir los tejados de placas solares y conseguir con esto la reducción de la pobreza energética, que es uno de los principales problemas de las familias malagueñas trabajadoras".

"También tenemos que conseguir que las familias tengan derecho a llenar su nevera con alimentos frescos, alimentos de calidad, alimentos de temporada y de producción local, algo que también produciría una reducción drástica de emisiones de gases de efecto invernadero", ha agregado.

Por tanto, ha incidido en que "el objetivo es claro, tenemos que adaptar nuestras ciudades para que la gente no muera y eso se puede hacer con medidas de políticas verdes en contra de lo que la ultraderecha y la derecha pretenden hacer si ganan las elecciones", ha concluido.