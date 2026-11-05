Los Fresones Rebeldes se unen a la celebración del indiepop de Málaga Popfest - MÁLAGA POPFEST

MÁLAGA 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los Fresones Rebeldes se incorporan al cartel de Málaga Popfest, la celebración del indiepop que tendrá lugar el viernes, día 6, y el sábado, día 7 de noviembre, en Las Alegrías de Málaga.

La banda de Barcelona conserva un lugar destacado en la historia del pop independiente del país, y presentará su directo en el festival junto a bandas internacionales como The Sweetest Ache, Milano Flash, Las Margaritas y The School.

Además, el festival contará con las actuaciones de los grupos nacionales La Monja Enana, Monte Ventura y Desorden. Las entradas se pueden adquirir en Entradium, y el festival contará, además, con dj's invitados en sus dos jornadas, según han señalado desde la organización en un comunicado.

Los Fresones Rebeldes debutaron en 1997 con ¡Es que no hay manera! (1997), publicado por Subterfuge, y que incluía 'Al amanecer', el himno generacional que los convirtió en referentes del pop independiente. Tras publicar Éxitos 99, la banda se separó a principios de los 2000, regresando a los escenarios en 2014.

Desde entonces, han consolidado su popularidad en Latinoamérica, especialmente en México, y publicado nuevas canciones como las del EP Amor y tonterías (2022). En 2025 recibieron un homenaje con Yo fui un Fresón Rebelde adolescente, un disco tributo con artistas españoles y mexicanos que reivindica su legado y su influencia en nuevas generaciones.

De esta forma, el pop independiente vuelve a encontrar en Málaga uno de sus espacios de celebración más singulares. En 2026, Málaga Popfest reivindica el legado de algunos de los grupos más influyentes de la escena indiepop y su conexión con nuevas generaciones de músicos.

El regreso a los escenarios de formaciones de culto como The Sweetest Ache y La Monja Enana, junto a la presencia de los galeses The School, sitúa al festival "como un punto de encuentro para quienes entienden el pop independiente como una cultura musical que ha construido su propia historia al margen de las grandes tendencias comerciales".

Con artistas procedentes de Reino Unido, Suecia, Grecia, Chile y España, el cartel de 2026 propone un recorrido por distintas sensibilidades y épocas del género.

Las guitarras cristalinas del jangle pop, la delicadeza del twee, la distorsión del shoegaze y los sintetizadores del pop electrónico convivirán durante dos jornadas que recuperan el espíritu de sellos fundamentales como Sarah Records, Elefant Records o Slumberland Records. Una programación que pone en diálogo a artistas históricos y nuevas bandas, y que confirma la vigencia de una escena internacional articulada alrededor de canciones, sellos independientes y comunidades de seguidores.

Además de los directos, Málaga Popfest volverá a reivindicar la cultura de las sesiones musicales y el baile como parte esencial de su identidad. La programación del festival contará con las sesiones de dj de Tim Hall, fundador del sello Daytrip Records, y residente del festival británico Wales Goes Pop!; Güendy DJ, con más de quince años de trayectoria en la escena independiente; DJ Señora, alter ego de Cris Romero; y los Madrid Popfest DJs, que regresan después de participar en la edición anterior.