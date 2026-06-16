Fuengirola (Málaga) acoge el Campeonato de España de Patinaje Artístico 'Solo Danza' para juvenil, junior y senior

XIII Campeonato De España De Patinaje Artístico ‘Solo Danza’ Para Las Categorías Juvenil, Junior Y Senior - DIPUTACIÓN DE MÁLAGA

FUENGIROLA (MÁLAGA), 16 (EUROPA PRESS)

Fuengirola (Málaga) volverá a convertirse en referente nacional del patinaje artístico con la celebración del XIII Campeonato de España de 'Solo Danza' en las categorías juvenil, junior y senior, que tendrá lugar del 18 al 20 de junio en el pabellón Juan Gómez 'Juanito'.

La competición reunirá a unos 120 patinadores y patinadoras procedentes de 14 comunidades autónomas y servirá para configurar la selección nacional que representará al país en los próximos Campeonatos de Europa y del Mundo de esta modalidad.

Así lo ha señalado el concejal de Deportes del Ayuntamiento de Fuengirola, Julio Rodríguez, junto al diputado provincial, Francisco José Martín, y la deportista fuengiroleña Natalia Baldizzone, considerada una de las grandes referentes nacionales de este deporte y poseedora de 24 títulos de campeona de España.

"Fuengirola volverá a ser el epicentro del patinaje artístico 'Solo Danza' durante tres días. Es una gran satisfacción acoger una competición de este nivel y ofrecer a vecinos y visitantes la oportunidad de disfrutar de una disciplina que combina deporte, técnica, elegancia y expresión artística. Seguimos firmemente comprometidos con el deporte, apoyando siempre a nuestros deportistas y clubes locales", ha señalado Rodríguez.

Ha destacado además la relevancia de que una cita de esta magnitud se celebre en la ciudad y ha subrayado que el público tendrá la oportunidad de contemplar a algunos de los mejores especialistas del panorama nacional.

"Invito a todos los fuengiroleños a acercarse al pabellón Juanito para disfrutar del talento, la calidad técnica y el enorme trabajo que hay detrás de cada actuación. Es un espectáculo deportivo de primer nivel que merece la pena presenciar", ha afirmado.

Rodríguez también ha valorado la trayectoria del Club Patinaje El Tejar, una entidad histórica de la ciudad que ha contribuido decisivamente al crecimiento de esta disciplina y que fue reconocida recientemente como el mejor club de España. Asimismo, ha agradecido la colaboración de la Diputación Provincial de Málaga por su implicación en la organización del campeonato.

Por su parte, Francisco José Martín ha resaltado la importancia de una competición que trasciende el ámbito nacional. "Vamos a disfrutar de un evento de alto nivel, en el que competirán los mejores patinadores y patinadoras de España. Además de proclamar a los nuevos campeones nacionales, este campeonato será determinante para seleccionar a quienes representarán a nuestro país en las próximas citas internacionales", ha explicado.

La gran atracción local será, una vez más, Natalia Baldizzone, quien afronta la competición con la ilusión añadida de competir ante su público.

La deportista ha agradecido el respaldo recibido tanto por el Ayuntamiento de Fuengirola como por la Diputación y ha mostrado su satisfacción por volver a participar en un campeonato nacional en su ciudad.

"Siempre es especial competir en casa y sentir el apoyo de tu gente. Estoy muy agradecida por el respaldo que recibimos los deportistas y animo a todos los aficionados a acercarse al pabellón para disfrutar de un campeonato apasionante y de un deporte tan bonito como el patinaje artístico", ha señalado.

Con esta competición, Fuengirola refuerza una vez más su posición como sede habitual de grandes eventos deportivos de ámbito nacional, consolidando su capacidad organizativa y su apuesta por el deporte como motor de promoción, dinamización económica y proyección turística.