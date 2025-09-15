Fuengirola (Málaga) avanza en las obras de creación de un Centro de Día para Mayores en El Boquetillo

La alcaldesa durante su visita a las obras del Centro de Día para Mayores - AYUNTAMIENTO DE FUENGIROLA

FUENGIROLA (MÁLAGA), 15 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Fuengirola (Málaga) avanzaen las obras de creación de un Centro de Día para Mayores en El Boquetillo. Los trabajos, que ya han alcanzado el 50% de su ejecución consisten en la adecuación de un local de titularidad municipal ubicado en los bajos del Complejo Elola y podrá atender a 40 personas dependientes de la ciudad.

Este proyecto está financiado por una subvención concedida por la Junta de Andalucía proveniente de la Unión Europea en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia- NextGeneration-EU, tal y como ha explicado la alcaldesa Ana Mula, acompañada de las ediles de Urbanismo, Rocío Arriaga, y de Familias, Igualdad y Bienestar Social, Cristina Bornao.

"La atención a nuestros mayores es primordial. Somos la ciudad andaluza con mayor esperanza de vida, según el Instituto Nacional de Estadística, y eso se debe a que ofrecemos unos excelentes servicios y a que se respira aquí una gran calidad de vida. Por eso, una de mis prioridades es continuar dotando de equipamientos a nuestros mayores. Me comprometí a hacer un Centro de Día, y esto está cada vez más cerca de hacerse una realidad, pues las obras ya han comenzado", ha señalado Mula.

La superficie del local en el que se está erigiendo es de 626,55 metros cuadrados y ocupa parte de las calles Miguel Bueno y Menorca (en los bajos del Complejo Elola, junto a la Tenencia de Alcaldía de El Boquetillo). El proyecto básico prevé la dotación de algo más de 550 metros cuadrados útiles para ofrecer servicio de cuidados y acompañamiento a unos 40 mayores de Fuengirola.

El documento constructivo, elaborado por el Consistorio, prevé la dotación de dos salas de estar, una de terapia ocupacional, un comedor, una estancia para labores de rehabilitación, una cocina, así como aseos, vestuarios, salas de almacenaje y las propias del funcionamiento y mantenimiento de esta clase de instalaciones.

Los trabajos están siendo realizados por la empresa Maracof por un importe de 1.025.255,73 euros, unos 200.000 euros menos de lo presupuestado inicialmente en el proceso de licitación. El plazo de ejecución es de 240 días.

