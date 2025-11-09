Fuengirola (Málaga) impulsa la conservación de dos murales emblemáticos del Museo Abierto de la ciudad

FUENFIROLA (MÁLAGA), 9 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Fuengirola (Málaga), a través del Área de Cultura, ha puesto en marcha los trabajos de conservación y mantenimiento de dos murales emblemáticos del Museo Abierto de la ciudad, el de Pedro Escalona, ubicado en la plaza de la Constitución, y el de Enrique Brinkmann, situado en la avenida Condes de San Isidro.

Estas actuaciones, que se iniciaron el pasado 17 de octubre, se desarrollarán en cuatro fases y cuentan con financiación de la Junta de Andalucía dentro de la convocatoria Munitur 2024, destinada a la mejora y protección del patrimonio cultural andaluz.

El concejal de Cultura, Rodrigo Romero, ha conocido de primera mano el panel artístico, ubicado en la zona centro, denominado 'Módulo 483' el avance de estas labores, que se ejecutan bajo criterios de conservación y respeto a la integridad de las obras.

Así, ha destacado la importancia de esta intervención y ha señalado que "estos murales son parte esencial del paisaje cultural urbano de Fuengirola. Su restauración demuestra el compromiso del Ayuntamiento con la conservación de nuestro patrimonio artístico y con la puesta en valor de los creadores locales y andaluces".

También ha incidido en "la relevancia" de mantener viva la memoria artística de la ciudad: "Queremos garantizar que estas obras puedan seguir siendo disfrutadas por generaciones futuras. Nuestro patrimonio urbano merece que actuemos hoy para que mañana siga vivo".

Ambos murales forman parte del Museo Abierto de Fuengirola, un proyecto pionero que nació con la intención de acercar el arte a la ciudadanía y mejorar la integración estética del entorno urbano. Estas piezas, realizadas por reconocidos artistas del panorama andaluz y español contemporáneo, están consideradas elementos de interés cultural y ambiental según el PGOU de Fuengirola.

El mural de Pedro Escalona, titulado Módulo 483, se encuentra en la plaza de la Constitución y tiene unas dimensiones de diez metros de alto por siete metros y medio de ancho, compuesto por cuarenta y ocho paneles de fibrocemento.

Por su parte, el de Enrique Brinkmann, 'La noche y el día', está situado en la avenida Condes de San Isidro, mide diez metros de alto por ocho metros y setenta y cinco centímetros de ancho y está formado por cincuenta y seis paneles del mismo material.

Ambas obras fueron instaladas en la década de los ochenta dentro del Plan Especial de Ornato y Museo Abierto del Ayuntamiento, con el propósito de embellecer la ciudad y promover el arte contemporáneo en los espacios públicos.

El proyecto, adjudicado al estudio El Taller de Menia, cuenta con un presupuesto total de 111.880,23 euros (IVA incluido) y un plazo de ejecución de dos meses por mural. La actuación está subvencionada por la Junta a través de la Consejería de Turismo, en el marco del programa Munitur 2024, que impulsa proyectos de conservación y puesta en valor del patrimonio artístico y cultural en los municipios andaluces.