Fuengirola (Málaga) programa en noviembre una quincena de actividades culturales para todos los públicos

FUENGIROLA (MÁLAGA), 1 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Fuengirola (Málaga) ha programado para el mes de noviembre una programación cultural que incluye un total de 15 actividades para todos los públicos, destacando "la variedad de las propuestas", que van desde conciertos y conferencias a exposiciones y obras de teatro.

Así lo ha indicado el edil del área, Rodrigo Romero, quien ha señalado que la programación empieza con una exposición inaugurada en el Paseo Marítimo sobre el tejido social de Fuengirola y su voluntariado. "Se llama 'Fuengirola Voluntaria' y la hemos organizado junto a la Concejalía de Familias, Igualdad y Bienestar Social", ha explicado.

También ha recordado que, además de esta muestra, la Casa de la Cultura acoge hasta el 21 de noviembre la exposición 'Flamenco: Arte, Estética y Entorno', que se puede visitar gratuitamente en horario de 09.00 a 14.00 horas y de 16.00 a 22.00 horas.

En relación con las exposiciones, Romero ha señalado también que el sábado día 15 de noviembre se llevará a cabo el segundo Fotomaratón Ciudad de Fuengirola, organizado junto con el Colectivo Imagen "y cuyos frutos se recogerán en un futuro en una exposición fotográfica".

PALACIO DE LA PAZ

En cuanto a las actividades programadas en el Palacio de la Paz, serán cuatro las propuestas que se celebrarán este mes en el principal auditorio de la ciudad. La primera de ellas llega este sábado 1 de noviembre, a partir de las 20.00 horas, con el espectáculo de magia 'Ilusionarte' a cargo de Jorge Blass.

La siguiente cita en el Palacio de la Paz tendrá lugar el 8 de noviembre, a las 19.00 horas, de la mano de Iberian Sinfonietta y sus Community Concerts. La entrada será gratuita hasta completar aforo.

El 22 de noviembre, el recinto cultural acogerá el tradicional concierto que cada año ofrece la Banda Municipal de Música con motivo de Santa Cecilia, también con entrada gratuita.

Por último, el día 29, el Palacio de la Paz será escenario de la Zarzuela 'Agua, Azucarillos y Aguardiente', a cargo de la compañía Teatro Lírico Andaluz. Las entradas tienen un precio de diez euros el patio de butacas y 15 euros los palcos y se pueden adquirir en la web entradas.fuengirola.es o presencialmente en el punto de información del Centro Comercial Miramar.

CONFERENCIAS, TEATRO Y CONCIERTOS

Por otro lado, las conferencias tendrán también protagonismo en la programación cultural de noviembre con dos citas en la Casa de la Cultura Manuel Delgado Perea. La primera de ellas se desarrollará el día 5 de noviembre, a partir de las 20.00 horas, y será ofrecida por Fernando Irigoyen, que hablará sobre la 'Memoria de los naufragios en las costas de la provincia de Málaga'.

La segunda cita será el 11 de noviembre a las 19.00 horas, con el título 'Introducción a la meditación: menos ansiedad, más claridad'. Será impartida por Guen Kerlsang Trime, del Centro de Meditación kadampa. La entrada para ambas conferencias será gratuita hasta completar el aforo de la Casa de la Cultura.

En cuanto a los conciertos, el próximo jueves 6 de noviembre, a las 20.00 horas, la Casa de la Cultura será escenario de 'Mujeres Compositoras', un recital de Cello y Piano a cargo del dúo Rui-Silva con entrada gratuita.

'Tecleando el Misterio. Jazz y Poesía bajo las estrellas' es el título del concierto que ofrecerá, el 7 de noviembre en la Casa de la Cultura, Miguel Núñez Trío acompañados por la poesía de Sergio Moreno. Es una actividad del Centro Cultural Generación del 27 de la Diputación Provincial de Málaga, que comenzará a las 19.00 horas y cuya entrada será gratuita hasta completar aforo.

El 13 de noviembre la Casa de la Cultura acogerá, a partir de las 20.00 horas un concierto de arpa flamenca a cargo de Ana Crismán. El precio de las entradas será de cinco euros.

Un día más tarde, el viernes 15 de noviembre, a partir de las 20.00 horas, la Casa de la Cultura Manuel Delgado Perea será escenario de un concierto de piano a cargo de María Márquez con entrada gratuita.

Por otro lado, el teatro también tendrá su hueco en la programación de noviembre. Así, el día 20, a las 20.00 horas, se representará la obra 'Homo ausente, cosas que un hombre no haría' a cargo de Pablo Huetos. Las entradas tienen un precio de cinco euros y se pueden adquirir en la web entradas.fuengirola.es o presencialmente en el punto de información del Centro Comercial Miramar.

Por último, del 25 al 28 de noviembre, la Casa de la Cultura recibirá a la compañía de teatro Muñoz Seca, que representará la obra 'La Venganza de Don Mendo'. Cada día la función comenzará a las 20.00 horas y las entradas, que tendrán un precio de cinco euros, se podrán adquirir en la web entradas.fuengirola.es o presencialmente en el punto de información del Centro Comercial Miramar.