Fulanita Fest (Málaga) se consolida como el mayor festival lésbico del mundo con más de 9.000 asistentes en 2026

La quinta edición Fulanita Fest - FULANITA FEST

FUENGIROLA (MÁLAGA), 15 (EUROPA PRESS)

La quinta edición de Fulanita Fest ha concluido con un balance de éxito, reuniendo a más de 9.000 asistentes y consolidándose, según la organización, como el mayor festival lésbico del mundo y uno de los principales espacios internacionales de visibilidad para mujeres LBTQ+.

La quinta edición de Fulanita Fest ha concluido con un balance de éxito, reuniendo a más de 9.000 asistentes y consolidándose como el mayor festival lésbico del mundo y uno de los principales espacios internacionales de visibilidad para mujeres LBTQ+.

El evento se ha celebrado del 25 al 31 de mayo en Fuengirola (Málaga) y ha reafirmado su papel como punto de encuentro cultural, social e intergeneracional, manteniendo su compromiso con la igualdad y la creación de espacios seguros desde la cultura, según han informado desde la organización en un comunicado.

Uno de los hitos más destacados de esta edición ha sido la visita de Kate Moennig y Leisha Hailey, protagonistas de 'The L Word', cuya participación conjunta en un evento de estas características en España ha supuesto un acontecimiento especialmente significativo para la comunidad LBT.

Su presencia ha reforzado la dimensión internacional del festival y su capacidad de atraer referentes globales del ámbito cultural, así como la asistencia de mujeres procedentes de distintos países europeos, así como de México, Argentina y Chile, confirmando su creciente proyección fuera de España y su posicionamiento como cita de referencia global.

La apuesta musical ha vuelto incidir en dos caminos que se entrelazan: un programa de conciertos con lo más destacado del panorama nacional, como Fangoria, Chanel, Natalia Lacunza o Violeta, así como la celebración de la cuarta muestra de artistas musicales, de la que ha resultado ganadora Klimax, y que supone un premio valorado en 2.000 euros y actuaciones en el Pride de Madrid y Fulanita Fest 2027.

La programación ha alcanzado este año su edición más amplia hasta la fecha, incorporando propuestas de cine, arte, performance, monólogos, deporte y podcast en directo, entre ellas la grabación del programa 'Está el horno para bollos', ampliando así la experiencia del público asistente más allá de la música en directo.

Nerea Pérez de las Heras, Ptazeta, Afioco Gnecco, Pitu Aparicio, Miss Beige o Angy Fernández han sido algunos de los múltiples invitados y participantes a la "experiencia" de Fulanita Fest.

En este sentido, el festival ha continuado evolucionando hacia un formato cada vez más inmersivo gracias a la dirección artística de Bosska, consolidando una identidad visual propia que se ha convertido en una de sus principales señas de identidad, extrapoladas a los distintos formatos decorativos y artísticos de los espacios donde se han desarrollado las diversas actividades.

La organización ha subrayado que el festival nació como "un espacio diseñado para compartir, amar, sentirse libre y segura, y expresarse como a cada persona le dé la gana", una filosofía que se ha visto reforzada en esta edición con una mayor dimensión familiar e intergeneracional, en colaboración con asociaciones de familias LGTBIQA+.

El evento ha vuelto a poner el foco en el contexto de desigualdad que afecta a las mujeres lesbianas, tal y como recogía el informe 'Estado del Odio 2026' de la Federación Estatal LGTBI+, que señala que una de cada cuatro mujeres lesbianas ha sufrido violencia verbal o trato vejatorio en el último año.

Desde la organización se ha insistido en que estos datos "no son casos aislados, sino la expresión de estructuras de desigualdad que siguen condicionando la vida del colectivo".

Con este balance, Fulanita Fest se consolida como un festival que entiende la cultura no solo como entretenimiento, sino como una herramienta de transformación social, visibilidad y construcción de comunidad, reforzando su papel como uno de los principales referentes internacionales para mujeres LBTQ+.

FULANITA FEST: UNA APUESTA POR EL CAMBIO ESTRUCTURAL

La edición 2026 ha incorporado además una lectura crítica del contexto social actual, apoyándose en estudios recientes que evidencian la persistencia de desigualdades hacia las mujeres lesbianas.

Además de los datos del informe 'Estado del Odio 2026' de la Federación Estatal LGTBI+, los datos del informe del Ministerio de Igualdad evidencian que solo el 7% de las bandas están formadas íntegramente por mujeres y que la brecha salarial en la industria musical puede alcanzar los 7.700 euros anuales.

En el ámbito deportivo, menos del 25% de las licencias federativas corresponden a mujeres, y en disciplinas como el fútbol o el ciclismo su presencia no alcanza el 10%, según datos del Instituto de las Mujeres.

En lo que respecta a las artes visuales, informes de Mujeres en las Artes Visuales (MAV) muestran que la presencia de mujeres artistas en exposiciones individuales no supera de forma sostenida el 40%, reflejando una desigualdad estructural persistente.

"Una de las grandes apuestas del festival es la participación de familias en un espacio sano y seguro", señalan desde la organización, integrada por Bea Fernández, Ruth y Lara Franco de 'Fulanita de Tal', referente cultural lésbico de alcance nacional e internacional, junto al músico Javier Ojeda.

De esta forma, el evento pretende incidir en la visibilidad y la representación, pero también en la idea de lugar seguro para todas aquellas mujeres LBT. La organización destaca que el festival "consolida una línea de programación que vincula el talento femenino con todos los ámbitos de la vida cultural, generando espacios donde arte, diversidad y ciudadanía dialogan en igualdad".

Fulanita Fest 2026 se ha celebrado en Marenostrum Fuengirola y el Castillo Sohail, así como la Casa de la Cultura de Fuengirola. El evento se realiza en colaboración con del Ayuntamiento de Fuengirola, Marenostrum Fuengirola, Diputación de Málaga, Turismo y Planificación Costa del Sol, Junta de Andalucía, Fundación SGAE, Fulanita de Tal, Bosska, Soldout, Fundación SGAE, El Hemisferio Derecho y Shangay.