El Fulanita Fest, en Marenostrum Fuengirola, incorpora a su propuesta musical a la cantante Violeta

MÁLAGA 13 Dic. (EUROPA PRESS) -

El festival Fulanita Fest, referente de la visibilidad lésbica y el talento femenino en Europa, que se celebra en el marco de Marenostrum Fuengirola (Málaga), refuerza su programación de 2026 (del 25 al 31 de mayo) con la incorporación de Violeta, una artista que, según destacan desde la organización, "simboliza el triunfo de la perseverancia y la sofisticación dentro del nuevo star-system del pop español".

El festival suma así a una de las figuras más carismáticas y con mayor fandom nacido de la televisión reciente, revalidando su compromiso con la excelencia artística y el empoderamiento colectivo.

Violeta (Motril, Granada), recién licenciada en Periodismo y Publicidad, representa una estirpe de creadoras que entienden el arte como una búsqueda constante. Su primer álbum, "Violeta", inspirado en "La Traviata" de Giuseppe Verdi, se concibe como una "exquisita opera pop moderna" donde las canciones caminan entre el deseo y el amor incondicional, dejando claro el ambicioso bagaje de la artista, quien admira tanto la implicación social de Nina Simone como la ambición escénica de Beyoncé.

La presencia de Violeta en el escenario frente al mar de Marenostrum, punto de encuentro para miles de mujeres LBT de todo el mundo, subraya la relevancia cultural y militante del festival.

El Fulanita Fest se extiende a lo largo de una semana completa con una agenda que trasciende lo musical. Las actividades culturales y de ocio, enmarcadas en la Fulanita Experience, incluyen un Ciclo de cine LBT, jornadas de fútbol, vóley y baloncesto femenino, así como el espacio Fulanita Fest en Familia, habilitado para las familias diversas.

La programación musical arranca el jueves 28 de mayo con la Muestra de Artistas Andaluzas (evento gratuito en el Puerto Deportivo). El viernes 29 de mayo, el Castillo Sohail acogerá la Fiesta de Bienvenida con 'live shows' de Aiko (representante de Eurovisión 2024 por Chequia) y la jerezana Laura Gallego con su DJ set de electrónica, junto a las sesiones de Lunnas DJ, Cori Matius DJ, Mery Martín DJ y Adame DJ.

La jornada principal del sábado 30 de mayo en Marenostrum, donde actuará Violeta, cuenta además con Fangoria, arquitectos del electropop español, y la vanguardia sonora de Chanel.

El broche de oro llegará el domingo 31 de mayo con la Fiesta Brunch de Clausura en el Castillo Sohail que incluye la popular Gran Paella Bollera, 'food trucks' y las actuaciones estelares de Maruja Limón, la veteranía DJ de Sofía Cristo y la propuesta afro house de Claudia León. Las sesiones de cierre correrán a cargo de Bailaferias, Mery Martín, Adame y Flashback Dls.