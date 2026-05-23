Fulanita Fest presenta su ciclo de cine Lgtbi con Angy Fernández, Afioco Gnecco, Marian Matachana y Lucía G. Romero

Still del documental ‘Este cuerpo mío’ de Afioco Gnecco y Carolina Yuste - FULANITA FEST

FUENGIROLA (MÁLAGA), 23 (EUROPA PRESS)

La organización de Fulanita Fest ha informado del programa de su segundo ciclo de cine, que contará con la participación de Angy Fernández, Afioco Gnecco, Marian Matachana y Lucía G. Romero.

Las cineastas visitarán el festival para realizar encuentros en torno a tres películas, que se emitirán con entrada libre hasta completar aforo los próximos lunes y martes, día 25 y 26 de mayo, en la Casa de la Cultura de Fuengirola, a partir de las 19,00 horas.

Así, el lunes 25 de mayo se proyectará 'Casi Septiembre' (2025), el cortometraje de Lucía G. Romero y cuyo posterior coloquio estará protagonizado por la directora y autora de la cinta, que narra la historia de Alejandra y su inesperado encuentro con Amara.

'Este cuerpo mío' es el largometraje documental codirigido y protagonizado por la actriz española Carolina Yuste y el creador Afioco Gnecco. Este último visitará Fulanita Fest el 25 de mayo para realizar un encuentro sobre la película tras la proyección, que documenta los primeros años de su transición de género, explorando desde la intimidad temas como el amor propio, la identidad y la profunda amistad que une a sus creadores, han indicado desde la organización en un comunicado.

El martes 26 de mayo se proyectará la cinta de la directora francesa Alice Douard, '15 pruebas de amor', un film que recorre el camino que Céline y Nadia tienen que afrontar de cara a su próxima maternidad.

La actriz y cantante Angy Fernández será la protagonista del encuentro posterior junto a la representante y productora Marian Matachana, y Alba Ortiz, coordinadora del Instituto Andaluz de la Juventud en Málaga, en torno a una reflexión sobre el film.

Todos los encuentros estarán moderados por Patricia Sierra, dj residente de Fulanita Fest. Con esta iniciativa que se enmarca en la Fulanita Fest Experience, y que reúne actividades complementarias a los conciertos y dj sets del festival, la organización quiere poner el foco en el cine diverso y la representación Lgtbiqa+ dentro de la industria.

FULANITA FEST 2026

El festival llega a 2026 continuando la progresión de crecimiento que la acogida de las asistentes les ha proporcionado estos últimos años. Cada edición congrega a unas 10.000 personas.

La combinación de actividades culturales y deportivas, los conciertos y fiestas con dj's y artistas referentes, y el desarrollo de un festival que pone a la mujer LBT en el centro han hecho que este evento "se convierta no solo un punto de reunión anual para personas del colectivo; sino también una invitación a celebrar de forma segura junto a visitantes de todo el mundo".

Fulanita Fest consolida una línea de programación que entiende la cultura como herramienta de transformación social y visibilidad, y que se posiciona por su capacidad para generar espacios donde arte, diversidad y ciudadanía dialogan en igualdad.

Junto a este nuevo panel de invitadas y la visita de las estrellas de 'The L World' se suma a un programa de actividades del festival que incluye música, cine, deporte, y propuestas familiares diseñadas para generar espacios seguros de encuentro.

Entre los principales nombres musicales figuran artistas como Fangoria, Chanel, Natalia Lacunza, Jennifer Cooke, Violeta y LaGore, que actuarán en el recinto de Marenostrum Fuengirola, mientras que otras actividades tendrán lugar en espacios emblemáticos como el Castillo Sohail.

Esta cuarta edición reafirma, en definitiva, "el compromiso del encuentro con la soberanía femenina, la representación cultural y la construcción de imaginarios inclusivos, situando la práctica artística en el centro de una celebración colectiva que reivindica la libertad de ser, crear y compartir", han valorado.