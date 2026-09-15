La Fundación Cotec formará un grupo de trabajo para impulsar proyectos de innovación en Ceuta y Melilla

La presidenta de Cotec, Cristina Garmendia, en Greencities. - COTEC

MÁLAGA 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Cotec para la innovación ha anunciado este martes en el foro de inteligencia y sostenibilidad urbana Greencities, que se celebra en el Palacio de Ferias y Congresos de Málaga (Fycma), que formará un grupo de trabajo para impulsar proyectos de investigación, desarrollo e innovación (I+D+i) en Ceuta y Melilla como vía para favorecer su desarrollo económico y tecnológico.

La presidenta de Cotec, Cristina Garmendia, ha anunciado la iniciativa defendiendo que los "retos singulares" de ambas ciudades pueden abordarse con "un mayor apoyo territorial, nacional y europeo", han señalado desde la entidad en una nota.

Garmendia ha indicado que Melilla, miembro de la Fundación, liderará el proyecto, el cual está abierto a empresas, administraciones e instituciones del conocimiento, así como a la Red Española de Ciudades Inteligentes (RECI) y la Red Innpulso.

Entre los objetivos del grupo de trabajo se encuentran identificar las capacidades que deben desarrollar ambos territorios, determinar qué instrumentos de innovación deben adaptarse a sus características, analizar el retorno territorial de las inversiones relacionadas con las fronteras y estudiar el papel que pueden desempeñar las empresas en este proceso.

En este sentido, la presidenta de Cotec ha considerado prioritario el compromiso de acompañar la apuesta que, según ha señalado, ya realizan ambos territorios por un modelo de desarrollo económico basado en la innovación, y ha planteado la posibilidad de posicionar a Ceuta y Melilla como polos de desarrollo y espacios de testeo 'sandbox' de tecnologías vinculadas a la seguridad y el control de fronteras.

Garmendia ha destacado además que la reducida escala de Ceuta y Melilla las convierte en "laboratorios urbanos" donde las soluciones tecnológicas pueden evaluarse con rapidez. También ha señalado su ubicación como un elemento estratégico, al situarlas en la frontera sur de Europa y en un contexto de creciente interés europeo por las relaciones económicas y tecnológicas con África.

"El grupo de trabajo partirá de la premisa de que Ceuta y Melilla deben ser espacios donde se investigue, ensaye y despliegue tecnología", ha asegurado Garmendia, quien también sostiene que "en este marco, Cotec plantea facilitar, cuando sea necesario, excepciones regulatorias supervisadas mediante mecanismos de sandbox", afirma.

Desde la fundación Cotec aseguran que esta iniciativa buscará que una parte de la I+D+i vinculada a la gestión fronteriza se desarrolle con la participación de empresas, campus universitarios y centros de formación profesional, y que las políticas de innovación y compra pública tengan en cuenta las características específicas de ambos territorios.

Garmendia ha recordado que Europa ha movilizado en el marco financiero 2021-2027 "un volumen de recursos muy considerable en torno a sus fronteras: 8.850 millones de euros del Fondo para la Gestión Integrada de las Fronteras, de los que 7.920 millones corresponden al Instrumento de Gestión de Fronteras y Visados, y a los que se suman el Fondo de Seguridad Interior y el presupuesto creciente de Frontex".

En investigación, según ha precisado, "el programa de seguridad civil de Horizonte Europa asciende a 1.596 millones de euros, de los que en torno a 188 millones resultan identificables como I+D+I orientada específicamente a la gestión de fronteras".

Ante esas cifras, la presidenta de Cotec ha considerado "legítimo preguntarse: ¿cuánta de esta inversión ha llegado efectivamente a Ceuta y Melilla y otras fronteras exteriores de Europa donde la presión migratoria y otros conflictos son una realidad cotidiana? Es decir, ¿cuánto conocimiento, ¿cuánta riqueza y cuánto empleo se ha generado en los territorios fronterizos más vulnerables y estratégicos?".

DESAYUNO DE TRABAJO CON ALCALDES

Cotec ha organizado, justo antes de la inauguración de Greencities, un desayuno de alcaldes innovadores, al que asistieron una treintena de regidores municipales de toda España. El encuentro contó como ponentes principales con el alcalde presidente de Melilla, Juan José Imbroda, y la vicepresidenta de Ceuta, Kissy Chandiramani, quienes tuvieron la oportunidad de presentar las fortalezas de ambos territorios en materia de innovación.

Participaron también los alcaldes de Málaga, Francisco de la Torre, y de Las Rozas, José de la Uz, miembros ambos del Patronato de Cotec. Chandiramani aprovechó su intervención para agradecer el apoyo recibido de todos los españoles.

La Fundación Cotec es una organización privada sin ánimo de lucro cuya misión es promover la innovación como motor de desarrollo económico y social en España. Cuenta con más de 100 miembros, entre empresas privadas y administraciones de los ámbitos regional y local.