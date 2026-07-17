La fundación musical de Málaga organiza el II Festival de jóvenes orquestas Manuel de Falla en Gibralfaro el 20 de julio

Archivo - Castillo de Gibralfaro - AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA - Archivo

MÁLAGA 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

El 'festival de jóvenes orquestas Manuel de Falla' que tiene como objetivo intercambiar experiencias musicales y humanas entre jóvenes músicos y directores de diferentes ciudades, celebrará su segunda edición el próximo lunes 20 de julio en el castillo de Gibralfaro de Málaga capital.

El objetivo, según han explicado en un comunicado, es dar a conocer el patrimonio del insigne músico andaluz y fomentar la cultura musical con experiencias de marcado valor social y cultural.

En esta segunda edición que se celebra en colaboración con la Asociación Promúsica de Málaga, participarán más de 150 jóvenes músicos provenientes de la orquesta escuela promúsica, la orquesta sinfónica promúsica de Málaga, la joven orquesta de Cuenca y la joven orquesta de La línea (Cádiz).

De forma conjunta interpretarán un repertorio con obras de Manuel de Falla, música de cine y piezas españolas y latinoamericanas. La cita tendrá lugar el lunes 20 de Julio a las 21,30 horas en el Patio de Armas del Castillo de Gibralfaro en un concierto con entrada gratuita hasta completar el aforo en los autobuses lanzadera.

Se facilitará un servicio gratuito de autobuses lanzadera para la subida y bajada a Gibralfaro con salida desde la Plaza de Toros. La primera salida será a las 19,30 horas y la última a las 21,00 horas. Al finalizar los conciertos, se trasladará al público al mismo lugar de la salida en la Plaza de Toros.

Por ello, no estará permitida la subida al Castillo en vehículos privados ni el estacionamiento en los márgenes de la carretera de acceso.