Fundación Picasso y el Museo Pushkin de Moscú reconstruyen en la Casa Natal de Málaga la amistad de Picasso e Iliazd

El Museo Estatal de Bellas Artes Pushkin de Moscú, junto al Museo Estatal de Literatura Vladímir Dahl, el Museo Estatal de Artes Escénicas y Musicales de San Petersburgo, el Archivo Iliazd de Marsella y colecciones privadas de Rusia y Francia han unido sus esfuerzos a la Fundación Picasso, Museo Casa Natal de Málaga, para a través de la muestra 'Iliazd & Picasso. Páginas de arte y de vida' homenajear a quienes compartieron amistad durante medio siglo, el georgiano Iliá Zdanévich, conocido en el ámbito artístico como Iliazd, y el malagueño Pablo Ruiz Picasso.

La muestra recoge en sus dos salas cerca de 200 obras en total, muchas de ellas son grabados de Picasso y otros muchos artistas que ilustran los libros de Iliazd. Además, hay fotografías, documentos o publicaciones periódicas.

La exposición, que puede visitarse hasta el 23 de junio, ha sido presentada por el director de la Agencia Pública para la Gestión de la Casa Natal de Pablo Ruiz Picasso y otros Equipamientos Museísticos y Culturales, José María Luna; la directora del Museo Estatal Pushkin de Bellas Artes de Moscú, Marina Loshak; y el comisario de la muestra, Borís Fridman.

Al acto ha asistido la concejala de Cultura, Gemma del Corral. La exposición se ha desarrollado gracias a la colaboración de la Obra Social 'la Caixa'. A esta presentación ha asistido, también, el gestor territorial de la Fundación Bancaria "la Caixa", Juan Carlos Barroso.

ENCUENTRO Y REENCUENTRO DEL MUSEO PUSHKIN Y LA CASA NATAL

Han recordado que ya en 1976, el Museo de Arte Moderno de la Villa de París organizó, como homenaje a Iliazd, una exposición titulada 'Le rencontre Iliazd-Picasso'; y ahora, la Fundación Picasso acoge la muestra, única en España, que da a conocer la larga colaboración y amistad entre el artista malagueño y el escritor, artista y editor Iliazd.

Esta exposición es un encuentro y también un reencuentro del Museo Pushkin con Málaga. Fue en 1991, año en el que la Fundación Picasso comenzaba su andadura, cuando el segundo gran museo de Moscú dedicado al arte europeo protagonizó una exposición que trajo a Málaga obra gráfica de Picasso procedente de la colección de este reconocido mundialmente centro de arte moscovita.

Casi treinta años después, el Museo Pushkin, junto a coleccionistas particulares vuelve para reflejar el conjunto de las nueve colaboraciones entre Picasso e Iliazd (entre 1940 y 1972) y también ejemplos sobresalientes de la obra de Iliazd en su calidad de miembro de la vanguardia rusa previa a la Revolución y de diseñador gráfico.

La complicidad y el espíritu libre de aquellos dos artistas que compartieron su condición de extranjeros en el París de las vanguardias toma carta de naturaleza en esta exposición que recupera documentos y obras nunca vistas.

LA EXPOSICIÓN

Entre los coleccionistas particulares de la exposición 'Iliazd & Picasso. Páginas de arte y de vida' destacan George Gens y Borís Fridman, comisario de la muestra y propietario de una de los más exquisitos conjuntos de libros ilustrados del continente.

La exposición, para la que se ha creado un diseño museográfico especialmente cuidado, constituye la primera ocasión en que la personalidad polifacética de Iliazd es mostrada en España.

Así, cuenta con todas las publicaciones creadas por Ilyazd con grabados de Picasso y las primeras publicaciones futuristas de Ilya Zdanevich durante su período de juventud en Tiflis, así como numerosos elementos que reflejan las relaciones amistosas de dos maestros del siglo XX.

La exposición se basa en publicaciones de artistas de las colecciones de George Gens y Borís Fridman, así como en documentos y objetos del archivo Illyazd de Marsella y de otras colecciones de Francia y museos de Rusia.

De igual modo, la muestra presenta muchos testimonios de relaciones amistosas y creativas que vinculan a estos dos maestros sobresalientes del siglo XX. Una serie de piezas se presentan en la exposición por primera vez. Con este motivo la misma se ha editado un catálogo con textos críticos y todas las imágenes de las obras de Picasso que creó para las publicaciones de Iliazd.

Borís Fridman ha opinado de la muestra que, por primera vez, la exposición 'Ilyazd & Picasso' "presenta el trabajo conjunto y las relaciones personales de maestros tan aparentemente diferentes del siglo XX".

"En el proceso de preparar la exposición, estudiar en detalle los materiales de la creatividad y la vida de Ilya Zdanevich, y visitar repetidamente su extenso archivo en Marsella, comencé a encontrar cada vez más muchas evidencias de sus muchos años de amistad y unión creativa con Pablo Picasso", ha explicado.

No obstante, ha indicado que "no pude encontrar ninguna evidencia convincente de todo esto en la extensa literatura sobre la obra y la vida del artista. Fue esta circunstancia la que me impulsó a buscar y estudiar materiales relacionados con la publicación de Illiazd de libros de artista con los grabados de Picasso. Y mientras más avanzaba en este camino, más y más aclaradas estaban las circunstancias, que son la evidencia de las relaciones especiales de amistad y creatividad que se habían desarrollado entre Illiazd y Picasso".

Por su parte, la directora del Museo Pushkin de Bellas Artes, Marina Loshak, ha afirmado que la exposición 'Iliazd & Picasso' "es el desarrollo de una muestra retrospectiva de la creatividad de Iliá Zdanevich, que tuvo lugar hace tres años en nuestro museo".

Zdanevich, conocido en el extranjero como Iliazd, irrumpió en el arte mundial como un editor único de libros de artista con grabados de artistas destacados del siglo XX. Un lugar especial entre las publicaciones de Iliazd está ocupado por su colaboración con Pablo Picasso, ha detallado, precisando que durante muchos años, estuvieron ligados a la amistad personal.

"El proyecto de exposición, preparada junto con coleccionistas privados, con quienes el museo tiene muchos años de cooperación, pretende mostrar en su totalidad las obras creadas en la colaboración creativa de dos maestros del siglo XX", ha agregado.

Al respecto, ha incidido en que "de particular importancia para nosotros es la oportunidad de mostrar este proyecto en la Casa Museo de Pablo Picasso en Málaga, en la casa donde nació el artista más grande del siglo pasado. En 1991, nuestro museo trajo obras gráficas de la colección del museo a Málaga. Con especial alegría, después de casi treinta años, volvemos a este lugar emblemático para todos los amantes del arte", ha recordado.

VISITA GUIADA CON EL COMISARIO

Por otro lado, han señalado que con motivo de la exposición, se realizará el viernes, 5 de abril, a partir de las 17.00 horas y en dos sesiones una visita.

En concreto, tendrá un aforo cada una de 20 personas, una visita guiada a la muestra a cargo de su comisario, Boris Fridman, con traducción consecutiva a español a fin de conocer los pormenores de la exposición.