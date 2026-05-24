La Fundación Rafael Pérez Estrada aborda las cartografías culturales de África en una nueva sesión de 'La ciudad velada'

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MÁLAGA 24 May. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Rafael Pérez Estrada celebra una nueva sesión del ciclo 'La ciudad velada' el próximo martes 26 de mayo, a las 18,30 horas, en Mucac La Coracha, con el encuentro 'África: cartografías culturales', protagonizado por María Bueno Castellano y Francisco Quintero.

Según ha detallado la Fundación en una nota de prensa remitida por el Ayuntamiento, la cita propone un diálogo en torno a las relaciones entre arte, memoria, territorio e identidad, tomando como punto de partida el universo creativo de María Bueno Castellano y su reciente publicación 'Somos fantasmas con cutis tieso que no sabemos decir ni mú', editada por Terra Ignota.

El encuentro estará conducido por Francisco Quintero González, doctor en Estudios Europeos Superiores en Periodismo por la Universidad de Málaga, entre otras cuestiones, y en la actualidad Ceo de Abengsa S.L., empresa vinculada a la innovación y la gestión cultural.