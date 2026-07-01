El futbolista de Málaga CF Diego Murillo, intervenido con éxito de la rodilla derecha en Quirónsalud

Diego Murillo, central del Málaga CF, posando después de su intervención. - QUIRÓN SALUD

MÁLAGA 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

El central del Málaga CF Diego Murillo ha sido intervenido con éxito de una artroscopia de la rodilla derecha en el Hospital Quirónsalud Málaga.

Además de la artroscopia del menisco interno, se le ha realizado un refuerzo del fascículo anterior del ligamento colateral medial en su inserción tibial, han informado desde el centro hospitalario en una nota.

El jugador se retiró lesionado en el minuto 53 del último partido disputado por el Málaga CF en el playoff de ascenso el pasado sábado 20 de junio en el UD Almería Stadium.

Las pruebas médicas realizadas con posterioridad al zaguero manchego determinaron una lesión en el ligamento lateral interno de la rodilla derecha asociada a una lesión del menisco interno, de la que ha sido intervenido en el Hospital Proveedor Médico Oficial del equipo malagueño.

Murillo, después del mandatario reposo postoperatorio, comenzará próximamente su proceso de recuperación con el objetivo de optimizar la cicatrización de la reparación y, así, minimizar el riesgo de rerrotura de cara a la próxima campaña 26/27, han precisado desde Quirónsalud.

El Grupo Hospitalario Quirónsalud cuenta en la actualidad en Andalucía con ocho centros hospitalarios situados en las ciudades de Málaga, Marbella, Los Barrios (Cádiz), tres en Sevilla, Córdoba y Huelva, además de 18 centros médicos de especialidades y diagnóstico y dos hospitales de día quirúrgico, que lo posicionan como líder hospitalario privado de esta comunidad autónoma.