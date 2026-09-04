Fycma afronta el final de 2026 con 160.000 asistentes previstos y un impacto esperado de 126 millones de euros

La concejala delegada del Área de Innovación, Digitalización y Captación de Inversiones del Ayuntamiento de Málaga, y edil responsable de Fycma, Alicia Izquierdo, en la presentación de la programación del final de 2026 en Fycma. - AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA

MÁLAGA 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Palacio de Ferias y Congresos de Málaga (Fycma), del Ayuntamiento, afronta el último cuatrimestre de 2026 con una programación marcada por los eventos profesionales y especializados, la celebración de convocatorias de alcance internacional y una agenda cultural y de entretenimiento que se espera que deje una asistencia de 160.000 personas y un impacto económico de más de 126 millones de euros.

Así lo ha anunciado este viernes en rueda de prensa la concejala delegada del Área de Innovación, Digitalización y Captación de Inversiones del Ayuntamiento de Málaga, y edil responsable de Fycma, Alicia Izquierdo.

La previsión de asistencia entre septiembre y diciembre en una treintena de eventos superará más del 8% respecto al mismo periodo del ejercicio anterior.

El impacto económico generado por esta actividad superará previsiblemente los 126 millones de euros, según criterios asumidos por el sector a través de la Asociación de Ferias Españolas (AFE) y con indicadores referenciados en el Estudio de Medición de la Industria de Reuniones en la ciudad de Málaga 2025.

SEPTIEMBRE TECNOLÓGICO

La temporada comenzará los días 15 y 16 de septiembre con 'Greencities, Urban Intelligence and Smart Mobility', un evento especializado en transformación urbana, movilidad inteligente y colaboración entre administraciones, empresas y agentes vinculados al desarrollo de las ciudades.

De forma paralela, se celebrará por primera vez en el recinto el VI Congreso Smart City de la Red Española de Ciudades Inteligentes (RECI), con el Ayuntamiento de Málaga como organizador junto a RECI y anfitrión.

Desde Fycma han afirmado que la confluencia de ambos encuentros reforzará durante estas jornadas el papel de la ciudad como espacio de referencia para el intercambio de experiencias y soluciones vinculadas a la transformación digital de los entornos urbanos.

Del 20 al 24 de septiembre, Fycma acogerá European Conference on Optical Communications (ECOC), la principal cita internacional en el ámbito de las comunicaciones ópticas, con una previsión de más de 10.000 asistentes y una importante afluencia de congresistas procedentes de Asia.

Una vez concluida ECOC, los días 24 y 25 tendrá lugar el Global Photonics Economic Forum, que reunirá a agentes vinculados a la industria y a la economía de la fotónica.

INDUSTRIA CREATIVA, ECONOMÍA Y EMPRESA

Octubre arrancará con la segunda edición de San Diego Comic-Con (SDCC) Málaga, del 1 al 4, una convocatoria mundial que ha incorporado a Fycma a los grandes circuitos de las industrias creativas.

La organización de SDCC ha avanzado en los últimos meses novedades sobre el formato y los contenidos de esta edición, con figuras destacadas y estrellas internacionales del mundo del entretenimiento y la cultura popular.

La actividad profesional continuará con dos grandes congresos sanitarios, caso del 55 Congreso de la Sociedad Española de Prótesis Estomatológica y Estética (Sepes), del 8 al 10 de octubre, y el 44 Congreso de la Sociedad Española de Senología y Patología Mamaria, del 22 al 24. Entre ambos, los días 15 y 16, se celebrará el 21 Congreso Jurídico de la Abogacía de Málaga.

Octubre concluirá los días 26 y 27 con 'BIR World Recycling Convention & Exhibition', un encuentro internacional de la industria del reciclaje y la economía circular que incorpora al calendario otro ámbito directamente relacionado con la sostenibilidad y la transformación de los modelos productivos.

Noviembre comenzará con 'Expo Agritech-Feria del Campo 4.0', que se celebrará los días 4 y 5 y volverá a reunir en Fycma a empresas y profesionales vinculados a la transformación del sector agrario. La convocatoria pondrá el foco en la aplicación de tecnología, innovación y nuevas soluciones para avanzar hacia explotaciones más eficientes, sostenibles y competitivas.

Los días 6 y 7 será el turno para la Feria del Corredor, vinculada a Generali Maratón Málaga, para la que el Palacio actuará como espacio complementario y de apoyo. Reunirá a participantes y empresas en una zona expositiva especializada en productos y servicios dirigidos al público 'runner'.

Del 12 al 14 regresará el Salón Inmobiliario del Mediterráneo (Simed), otro de los eventos propios de Fycma y plataforma especializada para el sector inmobiliario, con especial atención a ámbitos como la colaboración público-privada, la inversión y la innovación aplicada.

De forma parcialmente coincidente, los días 12 y 13, se celebrarán las Jornadas de Modernización y Calidad en la Administración Local (Jomcal).

Los días 17 y 18 será el turno de Andalucía Trade Global, un encuentro anual sobre comercio internacional que conecta a las empresas andaluzas con mercados, oportunidades y agentes económicos de otros países, y que está organizado por la Consejería de Universidad, Industria, Energía e Innovación a través de Andalucía Trade.

Posteriormente, los días 18 y 19, se celebrará 'Málaga Sun & Tech by Alhambra Venture', una cita vinculada al emprendimiento, la innovación y la inversión que recala en Fycma con un salto cualitativo en su proyección y objetivos. El evento incorporará una zona expositiva y ampliará los espacios de conexión entre proyectos, talento, empresas e inversores.

Del 24 al 26 de noviembre, aterrizará en el recinto 'Talent Land España'. Este evento buscará volver a situar el foco sobre el talento, la creatividad, la tecnología y las nuevas generaciones vinculadas al ecosistema digital.

DICIEMBRE DE DEPORTE Y CULTURA

El 3 de diciembre tendrá lugar una nueva convocatoria de 'Andalucía Management', el principal encuentro del ámbito empresarial y directivo de la comunidad, plenamente consolidado en la programación del recinto malagueño.

El 5 de diciembre, Fycma acogerá la gran gala anual de la Federación Internacional de Motociclismo, los FIM Awards 2026, que reunirá en Málaga a más de 50 campeones del mundo y a una destacada representación internacional del sector.

Málaga tomará así el relevo de sedes recientes como Lausana, Palma, Liverpool, Rímini o Mónaco en la celebración de una de las grandes citas anuales del motociclismo mundial.

La programación de diciembre tendrá además un marcado componente cultural y de entretenimiento, con propuestas de música y artes escénicas destinadas al público general durante el periodo navideño.

Este recorrido constituye una selección de una agenda más amplia que incluye también convenciones, jornadas, reuniones empresariales y otros encuentros de menor formato, además de nuevas convocatorias que se darán a conocer próximamente.

ACTIVIDAD ECONÓMICA, CONOCIMIENTO Y PROYECCIÓN

La actividad prevista durante estos meses se espera que tenga una repercusión directa sobre la economía local, particularmente en ámbitos como alojamiento, restauración, comercio, movilidad y servicios relacionados con la organización de eventos.

A ello se le suma la llegada a Málaga de conocimiento especializado, contactos empresariales y redes profesionales con capacidad para generar nuevas oportunidades a medio y largo plazo.

La programación contribuye asimismo a reforzar la actividad de la ciudad durante uno de los periodos más relevantes para el sector ferial y congresual y favorece una demanda vinculada al visitante profesional, complementaria a otros segmentos turísticos.

Así, han señalado que Fycma defiende que su aportación trasciende la propia actividad del recinto y se integra en una estrategia de ciudad orientada a atraer actividad económica, conocimiento, inversión y proyección exterior.