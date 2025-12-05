La gala de Cuentacuentos del distrito Palma-Palmilla tendrá lugar el 21 de diciembre en el Teatro Cervantes de Málaga

El concejal delegado del distrito Palma - Palmilla, Francisco Pomares, presenta la programación de actividades con motivo de la Navidad del distrito. - AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA

MÁLAGA 5 Dic. (EUROPA PRESS) -

La gala de Cuentacuentos de Palma-Palmilla tendrá lugar el 21 de diciembre a las 11:00 horas en el Teatro Cervantes de Málaga. Además, el distrito ha programado actividades dirigidas a todas las edades, con especial atención al público infantil.

El concejal delegado del distrito, Francisco Pomares, ha informado este viernes sobre la programación para esta Navidad entre los que destacan, además de la gala de Cuentacuentos, la IV Zambomba Palma-Palmilla o la carrera San Silvestre, sin olvidar las fiestas infantiles con visita de los carteros reales que recorrerán varios puntos del distrito.

En cuanto a la programación Navidad en Palma-Palmilla han recordado que el 6 y 7 de diciembre a las 10.00 horas tendrá lugar el torneo 'Promesas andaluzas' en el campo de fútbol de Virreina.

Por su parte, el 9 de diciembre de 17.00 a 19.00 horas se llevará a cabo los talleres navideños en el Centro Ciudadano Valle Inclán. Actividad en colaboración con la asociación de comunidades 'Nuestros Barrios'.

Asimismo, del 11 de diciembre al 5 de enero se podrá visitar la exposición de tarjetas navideñas en el Centro Comercial Rosaleda. Cuenta con la colaboración del Centro Comercial Rosaleda.

También el 11 de diciembre será la inauguración del Belén del Centro Ciudadano Valle Inclán con la colaboración de la asociación de comunidades 'Nuestro Barrios' y la asociación de mayores 'La buena gente'.

El 13 de diciembre será la Ruta de Belenes. Un año más, la Junta Municipal de Distrito organiza una ruta de belenes dirigida a los niños y niñas que deberán retirar su pasaporte del centro ciudadano Valle Inclán para sellarlo en sus visitas a los distintos belenes del distrito, y recibirán un regalo en el caso de acreditar que han visitado al menos cinco belenes.

Mientras que el 14 de diciembre se lleva a cabo el II Torneo navideño fútbol sala Palma-Palmilla. A partir de las 10.00 horsa en las pistas deportivas Pedro Torres Enríquez, donde se recogerán alimentos no perecederos para familias vulnerables.

En concreto, está organizado por la Asociación Andaluza de Fútbol Sala y el grupo parroquial Virgen del Carmen, en colaboración con la Junta Municipal de Distrito.

El 19 de diciembre desde las 17.00 horas tendrá lugar la V Zambomba Palma-Palmilla. El Centro Ciudadano Valle Inclán acoge la tercera edición de la popular Zambomba en la que actuarán los coros El Jaleo, Aire y Compás, A Compás, Aires del Sur y Sueños Malagueños. Además, habrá talleres, un rastrillo artesanal, chocolatada y la visita de un cartero real.

Un día más tarde, el 20 de diciembre, habrá una chocolatada benéfica en el patio del colegio Misioneras Cruzadas. La actividad cuenta con la colaboración de la parroquia San Pio X y Colegio Misioneras Cruzadas.

También ese mismo día se llevará a cabo la entrega de la XXX Muestra de Belenes 'María Recio', a las 17.00 horas en la parroquia San Pío X. Posteriormente, a las 18.00 horas se ofrecerá una chocolatada benéfica y la actuación del coro 'El Jaleo', con la colaboración de la Junta municipal de Distrito.

Asimismo, el 21 de diciembre será la citada gala cuentacuentos, que celebrará en el Teatro Cervantes a las 11.00 horas. La entrada tiene un precio de seis euros y lo recaudado se destina a la compra de juguetes para familias en situación de vulnerabilidad. Bajo el título '25 años sembrando sonrisas' la gala contará con las actuaciones con diversas actuaciones para todos los públicos.

El 27 de diciembre desde las 10.00 horas se desarrollará el torneo benéfico de fútbol sala para recogida de juguetes 'Ningún menor sin juguetes', organizada por el club Atlético Rosaleda y será en las pistas de Conde de Ferreria.

Por otro lado, el 31 de diciembre será la XIV Carrera San Silvestre. La tradicional carrera solidaria de San Silvestre, organizada por la Junta Municipal de Distrito y las Áreas de Derechos Sociales y de Deporte, se realizará el domingo, 31 de diciembre, a las 09.00 horas, con una prueba corta de dos kilómetros y otra de diez kilómetros por las calles del distrito.

El plazo de inscripción permanecerá abierto hasta el próximo 20 de diciembre en la web de la Federación Andaluza de Atletismo www.atletismofaa.es. La organización de la carrera cuenta con la colaboración de BCM Gestionarte, Centro Comercial Rosaleda, Carrefour Rosaleda, CD 26 de Febrero, Asociación de Integración a la Comunidad Gitana Palma Palmilla, 'Málaga Cómo te Quiero!?' y el Plan de desarrollo comunitario Palma Palmilla 'Proyecto Hogar'.

Ya en enero, y en concreto el día 2, desde las 11.00 hora se podrá asistir a la fiesta infantil en La Roca, con la visita del cartero real, pasacalle, castillo hinchable y talleres con animación. En la calle Poeta Agustín Ruano, organizado por la Junta Municipal de Distrito con la colaboración de la AVV La Roca y Bodegas H. Madrid.

Y a las 17.30 horas la fiesta infantil en el Parque Martiricos, con la visita del cartero real, pasacalle, castillo hinchable, talleres con animación, rastrillo artesanal y actuaciones. Organizado por la Junta Municipal de Distrito con la colaboración de la Asociación de Mayores Doctor Marañón, la Peña Martiricos y la Cofradía de Medinaceli y Candelaria.

Por último, el 3 de enero desde las 11.30 horas será la fiesta infantil en Las Virreinas, con la visita del cartero real, pasacalle, castillo hinchable y talleres con animación. En las pistas deportivas de la calle Jane Bowles, organizado por la Junta Municipal de Distrito.