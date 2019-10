Garzón (IU) afirma que el PSOE ha conseguido "ablandar" a Cs: "Se están dando las condiciones para una gran coalición"

Publicado 08/10/2019 14:30:30 CET

"Está todo por hacer", asegura el líder de IU, quien afronta la campaña "sin miedo y con la conciencia tranquila"

MÁLAGA, 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

El coordinador general de Izquierda Unida, Alberto Garzón, ha afirmado este martes que el PSOE "en su pretensión de ablandar a Ciudadanos parece que ha logrado sus frutos", por lo que ha considerado que "se están dando las condiciones para una gran coalición que incluyera al PP" tras las elecciones del próximo 10 de noviembre.

En Málaga, ha recordado las negociaciones que se han llevado a cabo estos últimos meses entre el PSOE y Unidas Podemos y ha señalado que los socialistas "nunca tuvieron la voluntad real de llegar a un acuerdo" con la coalición de izquierdas.

Garzón, que ha incidido en que no tiene capacidad de saber qué sucederá tras los comicios ni la decisión que tomarían al haber "un contexto tan incierto", sí ha considerado que el PSOE "no mira a izquierda ni a derecha, se mira a sí mismo y eso dificulta mucho las cosas".

A su juicio, la estrategia del PSOE ha sido la de "ablandar a Ciudadanos y parece que esa vía funciona". Esta suma de PSOE y la formación de Albert Rivera, "con la abstención del PP", supondría "que en economía se hagan políticas de derechas", al igual que en otras materias.

Pese a todo, ha manifestado que "no está nada claro" porque las urnas "todavía no están llenas y la ciudadanía puede cambiar la correlación de fuerzas", aunque sí cree que "cuanta más fuerza y diputados de Unidas Podemos haya será más difícil que los tres --PSOE, PP y Cs-- lleguen a un acuerdo".

Según Alberto Garzón, a Unidas Podemos esta no es una campaña electoral que le haya "apetecido hacer": "Es una decisión del PSOE que llegó a la conclusión de que era mejor hacer guiños a la derecha antes de llegar a un acuerdo con Unidas Podemos".

"Nos ha metido a todos en unas elecciones que son de enorme volatilidad; no hay nada escrito, está todo por ver", ha reiterado el líder de IU, quien ha trasladado, no obstante, que afrontan esta campaña "sin miedo y con la conciencia tranquila de haber hecho todo" lo que les correspondía.

Ha hecho hincapié durante la rueda de prensa en la importancia del programa, que es lo que Unidas Podemos "puso sobre la mesa" al PSOE; añadiendo que es necesaria la derogación de la reforma laboral, intervenir en el mercado de los precios del alquiler, bajar la factura de la luz "anteponiendo los intereses de las familias a los de las grandes industrias"; elemento que, ha agregado, "hicieron que el PSOE no quisiera pactar" con la coalición de izquierdas.

En este punto, sobre la autocrítica que hacen tras no concretarse el acuerdo con el PSOE, Garzón ha indicado que "probablemente" se han equivocado "en muchas cosas y yo en bastantes" pero ha pedido "relativizar" sus errores. "La falta de voluntad política del PSOE hizo que no se reuniera ni en mayo ni en agosto. No parece razonable si se quería un acuerdo pero no vamos a llorar por la leche derramada", ha concluido.

"CANDIDATURA ILUSIONANTE"

Alberto Garzón, que lidera la lista de Unidas Podemos por Málaga a las elecciones del 10 de noviembre, seguido de Eva García Sempere, ha destacado que, pese a todo, están "ilusionados" de cara a los comicios generales.

En los mismos términos, el líder de IU en Andalucía, Toni Valero, ha sostenido que su candidatura "va a defender los intereses de Andalucía y estará muy volcada con los problemas reales" de la región, citando las amenazas sobre el sector agroalimentario y aeronáutico tras la imposición de aranceles por parte de Estados Unidos.

El dirigente ha indicado que los integrantes de la lista electoral trabajarán para conseguir que Andalucía "esté en pie de igualdad con el resto de comunidades autónomas". "Los hombres y mujeres --que forman parte de ella-- son un bloque seguro frente a los recortes y frente a la marginación histórica de nuestra tierra en el Estado español", ha hecho hincapié Valero, quien ha trasladado que están "comprometidos y cargados de ilusión y ganas".

"Es una candidatura ilusionante, pueden cambiar y transformar este país; nada está decidido y nadie debe sentirse ganador de antemano", ha concluido el coordinador regional de IU.