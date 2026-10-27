Gavira asegura que la "corrupción del PSOE sigue" tras la imputación de 18 ex altos cargos de la Junta e IDEA

Archivo - El vicepresidente segundo de la Junta de Andalucía y consejero de Turismo, Justicia, Desregulación y Administración Local, Manuel Gavira atiende a los medios antes de su visita a la sede judicial de Montilla (Córdoba). Imagen de archivo. - Francisco J. Olmo - Europa Press - Archivo

MÁLAGA 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente segundo de la Junta y consejero de Turismo, Justicia, Desregulación y Administración Local, Manuel Gavira, ha asegurado que "la corrupción socialista en Andalucía sigue" tras conocerse que el juez José Ignacio Vilaplana ha imputado a 18 ex altos cargos de la Junta y Agencia IDEA por desvío de fondos a Santana Motor.

"De la corrupción socialista en Andalucía todavía no se conoce la dimensión real. Cada día, cada semana nos sorprende una nueva noticia, una nueva imputación, una nueva investigación, unos nuevos acusados, unos nuevos investigadores", ha señalado este martes en una atención a los medios en Málaga.

"Lo que pasa es que todavía esas piezas judiciales, esos procedimientos judiciales, pues a medida que van avanzando, se va demostrando que la corrupción en la época del Partido Socialista en nuestra tierra, sigue vigente", ha remarcado.

En esta línea, Gavira ha asegurado que el objetivo de cara a las próximas elecciones generales del 29 de noviembre es "barrer el socialismo, sacar el socialismo corrupto y devolver a España un gobierno que tenga sentido común".

"Lo mismo que se consiguió en Andalucía", ha reiterado el también líder de Vox en Andalucía que ha señalado que Ceuta "sigue invadida". "Hay que intentar poner todo de nuestra parte para que Ceuta recupere esa normalidad que el Gobierno de Sánchez viene diciendo que existe, cuando no es verdad", ha destacado.

El juez José Ignacio Vilaplana ha reactivado la investigación sobre las ayudas públicas concedidas en la provincia de Jaén al citar como investigados a 18 ex altos cargos y miembros del Consejo Rector de la Agencia IDEA y la Junta de Andalucía.

Entre los citados para finales de 2026 recogidos en el Auto consultado por Europa Press y adelantado por ABC, destacan el exconsejero de Economía Antonio Ávila Cano, los exviceconsejeros Luis Nieto y Justo Mañas, así como el exdirector general de la agencia, Antonio Valverde Ramos con el fin indagar la presunta ilegalidad de los fondos públicos transferidos desde la agencia pública IDEA a la fábrica automovilística para "el pago de anticipos de supuestas ayudas" a 750 extrabajadores de la planta "sin sujeción al procedimiento legalmente establecido y con el consiguiente menoscabo o administración ilícita" de los mismos.

En este sentido, la causa persigue presuntos delitos de prevaricación, malversación y falsedad documental en el diseño y ejecución del Plan Linares Futuro, con el cual, se eludieron los controles administrativos y la fiscalización de la Intervención General para inyectar de forma continuada decenas de millones de euros procedentes de la partida presupuestaria 72C --destinada al fomento de empresas-- a través de transferencias a la Agencia IDEA.