Gavira muestra su preocupación ante la posible extensión de las protestas "contra el orden público" a Andalucía

Archivo - El vicepresidente segundo de la Junta y consejero de Turismo, Justicia, Desregulación y Administración Local, Manuel Gavira atiende a los medios de comunicación. Imagen de archivo.
Archivo - El vicepresidente segundo de la Junta y consejero de Turismo, Justicia, Desregulación y Administración Local, Manuel Gavira atiende a los medios de comunicación. Imagen de archivo. - Guillermo Morales - Europa Press - Archivo
Europa Press Andalucía
Publicado: martes, 27 octubre 2026 13:07
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MÁLAGA 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente segundo y consejero de Turismo, Justicia, Desregulación y Administración Local, Manuel Gavira, ha mostrado su preocupación por los incidentes violentos ocurridos en los últimos días en A Coruña, Barcelona y Bilbao por parte de grupos organizados a través de las redes sociales.

"Lo que está sucediendo es algo que nos preocupa mucho y nos preocuparía que llegase a Andalucía", ha asegurado este martes en una atención a los medios en Málaga. En esta línea ha manifestado su repulsa a "cualquier protesta que atente contra el orden público".

"Nosotros estamos a favor del orden público, de la legalidad, de la seguridad y cada vez que tenemos oportunidad lo decimos", ha afirmado.

En este sentido, Gavira ha mandado un mensaje de "apoyo y defensa" a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, así como a los comerciantes, empresas y autónomos que "están viendo dañada su actividad".

"Nosotros buscamos riqueza, empleo, oportunidades para Andalucía. Por tanto, cualquier cosa que atente contra eso, pues contará con nuestra repulsa", ha señalado.

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