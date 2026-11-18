Jorge Manjón, comercial especialista de la empresa Genaq Technologies, S.L. - EUROPA PRESS

MÁLAGA 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

Genaq Technologies cuenta ya con presencia en 80 países y ahora busca profesionalizar la exportación de generadores atmosféricos de agua y consolidar estructuras fuera del territorio español. "Nuestro producto viene a ser agua, por lo tanto es utilizada en todo el mundo", ha señalado Jorge Manjón, comercial especialista en esta empresa.

La empresa, que forma parte del Grupo Keyter, con sede en Lucena (Córdoba), ha estado presente en Andalucía Trade Global, encuentro de apoyo a la internacionalización de las empresas andaluzas, celebrado en Málaga.

En declaraciones a Europa Press, Manjón ha explicado que la empresa comenzó en 2008 la investigación, desarrollo y comercialización de equipos industriales que "replican el proceso de la lluvia", de forma que "extrae la humedad del ambiente que luego, aplicando un tratamiento, convierte en agua potable de altísima calidad".

Según ha asegurado, "estratégicamente, la empresa puede abarcar cualquier tipo de mercado", pero ha apuntado a focos como Oriente Medio, "donde, dada la temperatura y condición, el agua es un bien necesario", y también el Caribe o el sudeste asiático, "zonas que por la humedad y la temperatura que tienen, nuestra tecnología funciona muy bien".

Así, ha destacado el aumento de la presencia internacional de la empresa, a través de proyectos "junto con entidades gubernamentales, ejércitos, incluso grandes empresas como petroleras" y ha señalado la intención de "profesionalizar esa exportación" y de "crear estructuras" a nivel internacional.

Para ello, "por ejemplo, nos apoyamos en Andalucía Trade", ha indicado Manjón, quien ha señalado que esta entidad, dependiente de la Consejería de Universidad, Industria, Energía e Innovación de la Junta andaluza, "ofrecen este tipo de servicios y cobertura para poco a poco tener una consistencia en los mercados de destino".

Según ha expresado, los principales problemas que han encontrado en la exportación están relacionados con la necesidad de apoyos y asesoramiento en cuanto a normativas y registros, así como para la búsqueda de "contactos cualificados con los que sepas que puedes avanzar".

Al respecto, ha indicado que a través de Andalucía Trade quieren participar en agendas comerciales, "tanto personalizadas como multisectoriales, acudiendo con otros miembros" y también apoyo para "encontrar cualquier tipo de puertas que nos puedan hacer en estos países".

En este encuentro de Andalucía Trade Global, Genaq ha participado con reuniones con antenas de países francófonos y también de Oriente Medio y Estados Unidos.

La empresa ya tiene proyectos en España con el ejército y con grandes empresas, y también otros en colaboración con gobiernos de países como es el caso de Qatar, "para hacer un producto único y exclusivamente para ellos".