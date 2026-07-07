El Gobierno abona 10,1 millones de euros a Alhaurín el Grande por los daños de las borrascas

El subdelegado del Gobierno en Málaga, Javier Salas, reunido con el alcalde de Alhaurín el Grande, Anthony Bermúdez. - SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO

ALHAURÍN EL GRANDE (MÁLAGA), 7 (EUROPA PRESS)

El Gobierno de España ha abonado 10,1 millones de euros al municipio malagueño de Alhaurín el Grande para la realización de 24 obras de mejora en la localidad que se vieron afectadas por las borrascas sufridas por la provincia de Málaga entre los pasados meses de noviembre y febrero.

Las actuaciones que el Ayuntamiento de Alhaurín el Grande acometerá gracias a esta ayuda del Gobierno central se centran en la red de abastecimiento, colectores de saneamiento y pluviales, caminos públicos y edificios públicos que resultaron afectados por los fenómenos meteorológicos.

El subdelegado del Gobierno en Málaga, Javier Salas, ha mantenido una reunión con el alcalde de Alhaurín el Grande, Anthony Bermúdez, en la que han abordado el desarrollo de estas actuaciones que el Gobierno central financia en su totalidad.

Salas ha resaltado el esfuerzo realizado por el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática, que ya ha resuelto la concesión de 109 millones de euros destinados a más de 50 municipios, y a la Diputación Provincial para la reconstrucción y reparación de infraestructuras municipales dañadas por el temporal de borrascas que azotó la provincia de Málaga entre noviembre y febrero.

El subdelegado del Gobierno ha recalcado el alto nivel de ejecución de las ayudas del Gobierno de España a los municipios de la provincia dentro del paquete destinado a las entidades locales con 2.000 millones de euros aprobados en el marco del Real Decreto-ley 5/2026, por el que se adoptan medidas urgentes en respuesta a los daños causados por diversos fenómenos meteorológicos adversos en Andalucía y Extremadura.

Durante la reunión celebrada en la Subdelegación del Gobierno también han sido abordadas cuestiones en materia de seguridad en el municipio como los próximos refuerzos de plantilla en el Puesto Principal de Alhaurín el Grande que, según ha indicado Salas, responden a la política de refuerzo "que el Gobierno de España ha venido ejecutando desde 2018".