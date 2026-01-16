El Gobierno abre el proceso de licitación para la construcción del futuro centro de microelectrónica en Málaga

Archivo - El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, en la firma de un convenio entre la Junta y la Sociedad Española para la Transformación Tecnológica (SETT EPE) para el desarrollo del IMEC en Málaga en una imagen d - ALEX ZEA/EUROPA PRESS - Archivo

MÁLAGA 16 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública ha abierto el proceso de licitación pública de las obras para asignar la empresa constructora del futuro centro puntero de semiconductores que se construirá en el Parque Tecnológico de Andalucía, en Málaga y que será gestionado por IMEC.

El Gobierno de España, que ha comprometido una financiación de 500 millones de euros para este proyecto, destinará a través de la Sociedad Española para la Transformación Tecnológica (SETT) 190 millones de euros a la construcción del Centro para IMEC, líder en investigación y desarrollo de nanoelectrónica y tecnologías digitales, ha indicado en un comunicado.

"Hablamos de una iniciativa clave para el progreso de España y Europa, que favorece el desarrollo de todo el territorio, la transición ecológica, el estímulo del empleo de calidad, infraestructuras y servicios, y la consolidación del talento y la investigación", ha valorado el titular del departamento, Óscar López.

La licitación se ha publicado ya en el Diario Oficial de la Unión Europea y, tras su publicación en el portal de contratación del sector público, el plazo para presentar ofertas permanecerá abierto hasta el 12 de marzo de 2026.

El inicio de las obras de estas instalaciones dedicadas al prototipado de chips de nueva generación, impulsado por el Ministerio a través de la Sociedad Española para la Transformación Tecnológica (SETT), se enmarca en el Proyecto Estratégico de Microelectrónica y Semiconductores (Perte Chip).

El proyecto lo financia el Gobierno de España, en colaboración con la Junta de Andalucía, el apoyo del Ayuntamiento de Málaga, y coordinado técnicamente por la empresa pública española Ineco.

Se trata de una iniciativa estratégica para el fortalecimiento del ecosistema de semiconductores, al desarrollarse nuevos prototipos de microchips. Su actividad buscará posicionar a España y Europa a la vanguardia de futuros procesos tecnológicos, con numerosas aplicaciones en ámbitos como la medicina, la fotónica, la cuántica y otras industrias transformadoras.

La que será la primera instalación avanzada de I+D en semiconductores de 300 mm en España, incluirá hasta 2.000 metros cuadrados (m2) de sala blanca, más de 60 herramientas avanzadas de procesado, así como un amplio espacio de I+D y prototipado.

El proyecto contribuirá a incrementar la inversión en I+D, el trabajo con el ecosistema de universidades, el apoyo a startups, los recursos financieros para las tecnologías profundas e impulso de los ecosistemas regionales de innovación.

Estas instalaciones suponen un paso más en la apuesta del Gobierno de España por una revolución digital que combine la competitividad con la cohesión social y la colaboración público-privada.