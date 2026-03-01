El Gobierno anuncia la entrada en servicio de la oficina de atención en Málaga para tramitar las ayudas tras el temporal

Imagen de la Subdelegación del Gobierno en Málaga. - GOBIERNO DE ESPAÑA

MÁLAGA 1 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno ha anunciado que este lunes, 2 de marzo, entrará en servicio en la Subdelegación del Gobierno la oficina de atención para la tramitación de las ayudas puesta en marcha por el Ejecutivo para la reconstrucción tras el tren de borrascas que ha sufrido la provincia de Málaga.

Según ha detallado el Ejecutivo central en una nota, en próximas fechas también abrirán otras dos oficinas de atención en el ayuntamiento de Benaoján y en la Tenencia de Alcaldía de Secadero en el municipio de Casares.

La oficina que mañana lunes se pone en servicio en la Subdelegación del Gobierno en Málaga contará con cinco empleados públicos de la Administración General del Estado que asistirán a los ciudadanos que requieran información sobre las ayudas y su tramitación correspondiente.

Su objetivo es ofrecer una atención "integral, cercana y ágil" que permita acelerar al máximo los trámites, facilitar la reconstrucción de viviendas y negocios y restablecer los servicios públicos esenciales en el menor tiempo posible. Con el fin de facilitar el servicio a los ciudadanos también se ha habilitado el correo oficinaayudasmalaga@correo.gob.es para solicitar información y tramitar ayudas.

El subdelegado del Gobierno, Javier Salas, ha destacado que "tras actuar en la emergencia ahora estamos volcado en la gestión de las ayudas puestas en marcha por el Gobierno de España".

Javier Salas ha recalcado la "rápida respuesta del Gobierno de España con un plan dotado con 7.000 millones de euros de los que buena parte vendrán a Málaga y que atenderá a las personas, las infraestructuras, los ayuntamientos y los sectores productivos de la provincia".

Asimismo, ha subrayado que "es un plan de acción que aglutina a 9 ministerios del Gobierno de España que participarán en la reconstrucción en la provincia de Málaga. Es decir, el Gobierno de España al completo se vuelca con medidas para la reconstrucción y la vuelta a la normalidad".

TRAMITACIÓN ONLINE Y PRESENCIAL

Entre las medidas que podrán tramitarse destaca la ayuda directa de 150 euros por persona y día para quienes hayan sido desalojados como consecuencia de las inundaciones, con carácter retroactivo.

La tramitación también podrá realizarse de manera telemática a través de la sede electrónica del Ministerio del Interior, en el siguiente enlace: https://sede.interior.gob.es/portal/sede/tramites?codAgrupac... El formulario en papel estará disponible en el espacio "Servicios al ciudadano" de la web del Ministerio del Interior para quienes opten por la presentación presencial.