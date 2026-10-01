El Gobierno anuncia tres nuevos proyectos en subestaciones eléctricas de Málaga en su planificación eléctrica 2030

Secretario de Estado de Energía, Joan Groizard junto al subdelegado del Gobierno en Málaga, Javier Salas. - SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN ESPAÑA

MÁLAGA 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Estado de Energía, Joan Groizard, ha anunciado este jueves la incorporación de dos nuevas subestaciones eléctricas en la provincia de Málaga, además de una actuación en una existente, que el Gobierno ha implementado en su documento de planificación de electricidad con horizonte 2030 en Andalucía.

En concreto, Groizard ha anunciado la planificación de una nueva subestación eléctrica denominada 'Málaga Centro', que busca, según el secretario, "dar respuesta al desarrollo residencial en la propia capital y también a la electrificación de lo que es el puerto".

En este sentido, ha tendido la mano al Ayuntamiento de Málaga para "encontrar la mejor ubicación; porque, hasta que no haya esa ubicación o solución técnica, no se puede hacer el proyecto de ingeniería, no se puede tramitar y, finalmente, no se puede construir".

También contempla una nueva subestación eléctrica en Antequera (Málaga), "para lo que va a ser el puerto seco en toda la zona logística de los desarrollos que se prevén en esa zona".

Asimismo, incorpora la ampliación de la subestación existente en Cártama (Málaga), que, según Groizard, "viene a reforzar el Parque Tecnológico de Andalucía y permitir el desarrollo de esta zona".

"Son tres actuaciones nuevas que aparecerán en esta planificación, que no estaban contempladas hace solo unos meses cuando lanzamos a audiencia la propuesta", ha afirmado Groizard.

Groizard no ha emplazado temporalmente cuándo entrarían en funcionamiento estos nuevos proyectos en subestaciones eléctricas, aunque ha asegurado, que la tramitación del proyecto de planificación eléctrica "estará terminada a final de año".

"Como ya es pública esta información, se puede avanzar en paralelo en buscar esa ubicación, y Red Eléctrica necesitará un tiempo para redactar ese proyecto". Con lo cual, ha dicho Groizard, "el factor crítico aquí es buscar una ubicación que sea viable, que haya terreno suficiente y que permita conectar".

"Otras subestaciones han tardado varios años en tramitarse, pero si se hace bien, en un año y poco puede estar tramitado un proyecto", ha dicho, al tiempo que ha emplazado a la Junta y a los ayuntamientos a trabajar "ágilmente" en colaboración con el Gobierno para avanzar en los proyectos.

Precisamente, Groizard ha afeado a la Junta de Andalucía que, "cinco años después de la última planificación de electricidad en Andalucía, que contemplaba tres nuevas subestaciones que afectaban a la provincia, el Gobierno andaluz aún no ha completado la tramitación".

En concreto, Groizard se ha referido a las subestaciones eléctricas expuestas en el plan anterior en Mijas y Benahavís (Málaga), y Saleres (Granada), aunque esta última abordaría también parte de la costa oriental malagueña.

Respecto a la subestación de Benahavís, Groizard ha asegurado que el proyecto "está prácticamente listo", a espera de que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía "dé la luz verde definitiva al proyecto".

"Está todo al 96% construido. El proyecto, a falta de dos torres, de dos apoyos, el proyecto está todo listo", ha concluido. Aunque no ha dado fecha para entrada en funcionamiento.

En el caso de 'El Plan Ventilla', en Mijas, que planea la construcción de una subestación eléctrica estratégica en la zona de Rincón del Hinojal para reforzar el suministro en la Costa del Sol Occidental, el secretario de Estado de Energía ha dicho que las tramitaciones "están muy cerca de finalizarse, a falta de los permisos ambientales, y eso permitirá a Red Eléctrica ponerse a construir".

ESPERAS EN LOS SUMINISTROS ELÉCTRICOS EN MÁLAGA

Cuestionado por las declaraciones del alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, sobre las "13.500 viviendas en espera de suministro eléctrico", Groizard ha asegurado que "ya existe respuesta por parte del Gobierno", aunque su ejecución "dependerá del nivel de maduración de cada promoción y también del estado de tramitación de las promociones urbanísticas".

"Yo creo que lo importante es que los promotores, que los ayuntamientos, sepan ya cuáles son las previsiones energéticas que tengan por delante". En este sentido, ha emplazado a las promotoras a "hacer los deberes respecto a lo que el Gobierno de España planificó hace cinco años, donde ya se habilitó una capacidad importante a la demanda".

"Mi mensaje a los promotores y administraciones es que tengan la confianza para lanzarse a poner en marcha, tramitar, urbanizar, para que sepan que cuando ese proyecto va a estar en marcha, que no se va a construir hoy para mañana, no se urbaniza hoy para mañana, eso puede ir acompasado con el desarrollo de la red", ha afirmado.

Asimismo, ha declarado que con la nueva planificación, el Gobierno "resolverá cualquier demanda razonable a lo largo de la próxima década".