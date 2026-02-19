El Gobierno aprueba por 2,9 millones de euros el proyecto para reforzar un talud en la A-7 a su paso por Málaga

Gobierno aprueba por 2,9 millones de euros el proyecto para reforzar un talud en la A-7 a su paso por Málaga - MINISTERIO

MÁLAGA 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha aprobado el expediente de información pública y definitivamente el proyecto de construcción para corregir la inestabilidad existente en el talud del kilómetro 986,5 de la Autovía del Mediterráneo A-7 junto a la calzada con sentido Algeciras, en el término municipal de Málaga.

El presupuesto de obras se estima en 2,9 millones de euros (IVA incluido), según ha indicado el Ministerio en un comunicado. El anuncio de aprobación correspondiente ha sido publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

El objeto del presente proyecto es el refuerzo y estabilización del talud mediante varias actuaciones como son la ejecución de un tacón suplementario de escollera, sobre el existente, de cuatro metros de altura y la construcción de bermas o plataformas escalonadas: Una plataforma inferior de diez metros de ancho, una plataforma intermedia de cinco metros de ancho y una plataforma superior de cinto metros de ancho.

También entre las actuaciones están la ejecución de dos bajantes y cunetas de guarda escalonadas para garantizar el correcto drenaje del talud, la reposición de gasoducto existente, y la modificación y reposición del cerramiento situado sobre el propio talud.

Estas mejoras permitirán que el terreno sea más seguro y estable, protegiendo tanto la autovía como las zonas cercanas de posibles desprendimientos o movimientos del terreno.