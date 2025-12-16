Gobierno autoriza licitar por 45,7 millones obras para duplicar 46 kilómetros de vía en alta velocidad Antequera-Granada

Las operaciones comprenden el montaje de una vía de ancho estándar paralela a la vía actual que ya está en servicio en el tramo entre Bifurcación Archidona y Bifurcación Riofrío, así como entre el puesto de banalización de Íllora y Bifurcación La Chana. - MINISTERIO DE TRANSPORTES

MÁLAGA, 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Ministros ha autorizado este martes al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible a licitar por un valor estimado de 45,7 millones de euros (IVA no incluido), a través de Adif AV, la duplicación de vía a lo largo de 46 kilómetros en la Línea de Alta Velocidad (LAV) Antequera-Granada. El objetivo de esta actuación es incrementar la capacidad y operatividad de la conexión ferroviaria de alta velocidad a Granada.

Según señalan en un comunicado, las operaciones comprenden el montaje de una nueva vía de ancho estándar paralela a la vía actual que ya está en servicio en el tramo comprendido entre Bifurcación Archidona y Bifurcación Riofrío, así como entre el puesto de banalización (instalación técnica para que los trenes cambien de vía) de Íllora y Bifurcación La Chana. En ambos casos, la nueva vía se desplegará sobre la plataforma ferroviaria existente, dimensionada para albergar las dos vías.

El montaje de la segunda vía se suma a la reciente licitación de las instalaciones de electrificación por 17,5 millones de euros (IVA incluido), tras su aprobación en Consejo de Ministros, y la contratación de diversos materiales que serán necesarios para desarrollar las obras.

Así, también se ha adjudicado recientemente la adquisición de aparatos de vía (desvíos) por 3,4 millones de euros; se encuentra en licitación la compra de 220.000 toneladas de balasto por 8,5 millones de euros; y se ha adjudicado la provisión de más de 80.000 traviesas por 9,6 millones de euros.

DOBLE VÍA EN DOS TERCIOS DE SU LONGITUD

La LAV Antequera-Granada, eje estratégico del Corredor Mediterráneo a su paso por Andalucía, dispone de vía doble en el tramo de 9,5 kilómetros comprendido entre la estación de Antequera y el viaducto de Archidona.

Las actuaciones planificadas o en ejecución por el Ministerio para completar la capacidad y operatividad de esta conexión comprenden, por un lado, la duplicación de los tramos Bifurcación Archidona-Bifurcación Riofrío y Puesto de banalización de Íllora-Bifurcación La Chana (de 46 kilómetros), cuya plataforma ya se encuentra dimensionada para albergar una segunda vía, adicional a la ya existente y operativa.

Por otro lado, la Variante de Loja (de 19,1 kilómetros), que ya cuenta con las obras de plataforma de todos sus tramos en marcha o contratadas.

Y, por último, el acondicionamiento de la plataforma para el montaje de vía doble entre el final de la Variante de Loja e Íllora (de 7,7 kilómetros), que se encuentra en fase de redacción de proyecto.

Esta actuación podrá ser cofinanciada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder). Asimismo, contribuye a los ODS número 9 (infraestructuras fiables, sostenibles y de calidad), 7 (sostenibilidad) y 8 (crecimiento económico y generación de empleo).