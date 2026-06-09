El Gobierno central abona 58,6 millones a 5.379 agricultores y ganaderos de Málaga afectados por las borrascas

El subdelegado del Gobierno en Málaga, Javier Salas, en una rueda de prensa. - SUBDELEGACIÓN GOBIERNO MÁLAGA

MÁLAGA 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

El subdelegado del Gobierno en Málaga, Javier Salas, ha anunciado este martes que el Ejecutivo central, a través del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, va a abonar 58,6 millones de euros en ayudas a 5.379 titulares de explotaciones agrarias de Málaga que sufrieron daños como consecuencia del tren de borrascas ocurrido entre los meses de enero y febrero.

Se trata del pago de las ayudas extraordinarias aprobadas por el Gobierno y recogidas en el Real Decreto-ley 5/2026. Los agricultores y ganaderos que van a recibir la ayuda figuraban en el primer listado de potenciales beneficiarios. Son aquellos que han formalizado la aceptación expresa y firmado la declaración responsable de los daños evaluados de oficio.

Salas ha destacado que con estas ayudas "el Gobierno responde a un episodio de especial gravedad derivado de diversos fenómenos climáticos sucesivos, que provocaron precipitaciones acumuladas extraordinarias, con registros superiores a los 4.400 litros por metro cuadrado en zonas como la sierra de Grazalema (Cádiz) y en municipios malagueños de la zona limítrofe".

El subdelegado ha subrayado "la rápida y ágil respuesta del Gobierno, además del intenso trabajo realizado para resolver la mayor parte de las solicitudes" y ha recordado que este Ejecutivo es "el que más apoya a los agricultores y ganaderos y es un hecho que se avala con datos porque este sector productivo es de importancia capital para la economía de la provincia".

Para proporcionar la máxima seguridad jurídica y agilidad en el cobro de las indemnizaciones, y lograr un despliegue que se adapte a la diversidad y realidad del sector agrario afectado, el Ministerio de Agricultura publicó el 29 de mayo la Orden APA/530/2026, que refleja la compatibilidad de las ayudas con la normativa comunitaria para garantizar su percepción por la totalidad de los beneficiarios que las aceptaron.

Según ha explicado, el ministerio también publicó el 30 de mayo, en la página web del Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA), en el apartado sobre la consulta pública de ayudas extraordinarias, el primer listado de los 98.049 agricultores y ganaderos que reciben este pago en toda España. Los pagos continuarán en las próximas semanas, al resto de beneficiarios, siguiendo el mismo procedimiento.

Salas ha señalado que "estas ayudas a agricultores y ganaderos malagueños llegan a 94 municipios de la provincia, más del 91% del total".

Las localidades más beneficiadas por estas ayudas son Antequera, con 8,5 millones de euros; Archidona, con cuatro millones de euros; Ronda, con 3,2 millones; Villanueva de Algaidas, con 2,7 millones y Villanueva del Trabuco, con 2,6 millones de euros.

El resto de municipios beneficiados son Alameda, Alcaucín, Alfarnate, Alfarnatejo, Algarrobo, Algatocín, Alhaurín de la Torre, Alhaurín el Grande, Almáchar, Almargen, Almogía, Álora, Alozaina, Alpandeire, Árchez, Ardales, Arenas, Arriate, Atajate, Benadalid, Benalauría, Benamargosa, Benaoján, Benarrabá, El Borge, El Burgo, Campillos, Canillas de Aceituno y Canillas de Albaida.

Cañete la Real, Carratraca, Cartajima, Cártama, Casabermeja, Casarabonela, Casares, Coín, Colmenar, Comares, Cómpeta, Cortes de la Frontera, Cuevas Bajas, Cuevas del Becerro, Cuevas de San Marcos, Cútar, Faraján, Frigiliana, Fuente de Piedra, Gaucín, Genalguacil, Guaro, Humilladero, Igualeja, Jimena de Líbar, Jubrique y Júzcar también están en el listado.

Asimismo, están Macharaviaya, Manilva, Marbella, Mijas, Moclinejo, Mollina, Monda, Montejaque, Nerja, Ojén, Parauta, Periana, Pizarra, Pujerra, Rincón de la Victoria, Riogordo, Salares, Sayalonga, Sedella, Sierra de Yeguas, Teba, Tolox, Torrox, Valle de Abdalajís, Vélez-Málaga, Villanueva del Rosario, Villanueva de Tapia, Viñuela, Yunquera, Montecorto, Villanueva de la Concepción, Serrato y Málaga capital.

El subdelegado ha recordado también que, como ya se informó la pasada semana, "el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática ya ha resuelto la concesión de 88,4 millones de euros destinados a 45 municipios y a la Diputación para la reconstrucción y reparación de infraestructuras municipales dañadas por el temporal de borrascas que azotó la provincia de Málaga entre noviembre y febrero.

De esta forma, ha incidido en que "ya se ha alcanzado al 77,5% de las entidades locales que pueden acogerse a las ayudas al 100% para las reparaciones de daños por las borrascas".