El Gobierno confirma como violencia de género el asesinato de la mujer de 83 años en Marbella (Málaga)

MÁLAGA 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, dependiente del Ministerio de Igualdad, ha confirmado el asesinato este pasado viernes por presunta violencia de género de la mujer de 83 años en el municipio malagueño de Marbella.

Así lo han confirmado en su cuenta en X, consultada por Europa Press, donde precisan que la víctima, de 83 años, fue asesinada presuntamente por su pareja el pasado 3 de octubre. Cabe recordar que sobre las 11.00 horas fue hallado el cuerpo sin vida de la mujer en el citado municipio malagueño.

Tras ello, agentes de la Policía Nacional detuvieron al marido, de 84 años, en relación con los hechos. No existían denuncias previas por violencia de género contra el presunto agresor.