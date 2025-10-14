El Gobierno destina 42,6 millones a la modernización de 20 túneles en la autopista AP-7 entre Málaga y Guadiaro

MÁLAGA 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes un Real Decreto, a propuesta del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, por el que se modifican las concesiones de la Autopista AP-7, de la Costa del Sol, en sus tramos Málaga-Estepona y Estepona-Guadiaro, en la provincia de Málaga, donde se han ejecutado medidas de adecuación de túneles y de mejora de la eficiencia energética.

De esta forma, se contempla el reconocimiento de una inversión de 42,6 millones de euros que sufragará el Ministerio, mientras que la Sociedad Concesionaria asume el coste de redacción de los proyectos y los costes de conservación y explotación hasta el final de la concesión.

Las obras se han realizado en un total de 12 kilómetros en los dos sentidos de los túneles de Montemayor, La Quinta, Río Verde, Nagüeles, Santa María I y Calahonda, en el tramo Málaga-Estepona; y en los túneles de Casares, Santa María II, Corominas y Estepona, en el tramo Estepona-Guadiaro.

Por estos túneles pasan todos los días 22.300 vehículos por el tramo Málaga-Estepona y, 19.400 por el tramo Estepona-Guadiaro, que ya se benefician de las mejoras que se han realizado en cuanto a seguridad vial y eficiencia energética.

Entre los principales trabajos realizados se encuentran la construcción de nuevas galerías de emergencia; sistemas de separación de líquidos tóxicos; mejora de la ventilación e iluminación mediante la instalación de lámparas led; mejora de las instalaciones contra incendios; y modernización de las instalaciones de comunicaciones y gestión del tráfico.

Con esta medida, el Gobierno de España continúa con su labor de adecuar a la normativa europea, los túneles de la Red de Carreteras del Estado, con los consecuentes beneficios para la explotación y la seguridad vial que estos trabajos suponen.