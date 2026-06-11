El Gobierno destina 920.000 euros a ayuntamientos de Málaga para luchar contra la violencia machista

El Gobierno destina 920.000 euros a ayuntamientos de la provincia de Málaga para luchar contra la violencia machista. - SUBDELEGACIÓN GOBIERNO MÁLAGA

MÁLAGA 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno central ha destinado 920.000 euros a los ayuntamientos de la provincia de Málaga en el ejercicio 2025-2026 para el desarrollo de actuaciones por parte de las entidades locales dentro del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, según ha explicado el subdelegado del Gobierno en Málaga, Javier Salas.

El subdelegado ha participado este jueves en la reunión de seguimiento, que se ha desarrollado en la Subdelegación del Gobierno con alcaldes y alcaldesas, ediles y técnicos municipales de 30 ayuntamientos de la provincia.

Salas ha destacado "el impulso que el Gobierno de Pedro Sánchez ha dado al Pacto de Estado contra la Violencia de Género desde 2018, principalmente, en materia de financiación a las entidades locales, "pasando de un traspaso de fondos a los ayuntamientos que no llegaba a 500.000 euros en 2018 a 920.000 euros en la anualidad 2025-2026, lo que supone un incremento de un 86% más en este último año".

Según ha recordado, con cargo al Pacto de Estado también se financia asimismo a las comunidades autónomas, "recibiendo Andalucía en este ejercicio un total de 26,8 millones de euros".

La reunión técnica de seguimiento del Pacto de Estado contra la Violencia de Género en Málaga celebrada en la Subdelegación del Gobierno ha tenido como objetivo asesorar a los ayuntamientos en la utilización y procedimientos de justificación de estos importantes fondos para luchar contra la violencia de género.

Además, se han abordado las principales novedades de la última actualización del Pacto de Estado en 2025, entre las que se incluyen nuevas formas de violencia contra las mujeres: violencia vicaria, violencia digital, violencia económica y otras como la trata y explotación sexual, el acoso sexual, el matrimonio forzoso o la mutilación genital femenina.

El subdelegado ha resaltado "la importancia de la coordinación entre administraciones para llegar más lejos en la lucha contra la violencia de género" y ha subrayado que "los ayuntamientos son administraciones clave en la lucha contra la violencia de género para llegar a la ciudadanía siendo la administración más cercana".

Asimismo, Salas ha recalcado el "compromiso del Ejecutivo de Pedro Sánchez para seguir dotando a las administraciones públicas de la financiación necesaria para promover políticas efectivas contra la Violencia de Género".