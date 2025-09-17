El Gobierno establece un nuevo Punto Violeta en el Centro de Atención de la Seguridad Social de El Palo, en Málaga

Salas ha visitado el nuevo Punto Violeta junto a la directora provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social; la directora provincial del Instituto Nacional de la Seguridad Social; y la jefa de la Unidad de Violencia de Género de Subdelegación - SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO

MÁLAGA 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

El subdelegado del Gobierno en Málaga, Javier Salas, ha inaugurado este miércoles el Punto Violeta que se ha instalado en el Centro de Atención e Información de la Seguridad Social de la barriada de El Palo, en la Avenida Juan Sebastián Elcano, 177 del distrito Este de la capital.

Salas ha visitado este nuevo Punto Violeta acompañado por la directora provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social, Marta Izquierdo; la directora provincial del Instituto Nacional de la Seguridad Social, Carmen Montes y la jefa de la Unidad de Violencia de Género de la Subdelegación del Gobierno, Amaya Martínez, y ha recorrido sus instalaciones.

Con este nuevo Punto Violeta ya son 39 en la provincia de Málaga, instalados en las oficinas del Servicio de Empleo Público Estatal (SEPE), la Oficina de Extranjería, la Agencia Tributaria, la Delegación de Economía y Hacienda, la Gerencia Territorial del Catastro, la Subdelegación del Gobierno y en los cinco paradores de la provincia de Málaga.

Javier Salas ha destacado "el compromiso del Gobierno de España en la lucha contra la violencia de género destinando más medios, recursos y presupuesto, así como la implicación de los empleados públicos para atender sus tareas diarias y asumir la labor transversal para dar servicio a las víctimas de Violencia de Género".

El subdelegado ha informado que "desde la Unidad de Violencia de Género de la Subdelegación se ha formado a empleados públicos del CAISS de El Palo para que atiendan a todas las personas que necesiten información y ayuda en esta materia".

El subdelegado ha recordado que "ya son 27 las mujeres asesinadas en España como consecuencia de la violencia machista" y ha añadido que "es indispensable que la violencia de género sea denunciada y que toda la sociedad luche contra esta lacra porque en caso contrario no acabaremos nunca con ella".

Javier Salas ha subrayado que "las Administraciones debemos redoblar nuestro compromiso y por eso estamos abriendo estos Puntos Violeta de atención a posibles víctimas o allegados y para ello estamos formando a personal de forma altruista que informen a cualquier víctima o a quienes conozcan cualquier caso en su entorno".

PUNTOS VIOLETA

Un Punto Violeta es un instrumento promovido por el Ministerio de Igualdad para implicar a toda la sociedad en la lucha contra la violencia de género y la violencia machista, estableciendo un lugar seguro para las víctimas, un espacio físico o virtual, donde serán atendidas, apoyadas y acompañadas.

En un Punto Violeta se dan a conocer los servicios de atención y ayuda a las víctimas en relación con la violencia machista en cualquiera de sus manifestaciones.

Esta iniciativa forma parte del catálogo de medidas urgentes del Plan de Mejora y Modernización impulsado por distintos ministerios del Gobierno de España y supone un cambio de enfoque en las políticas públicas de atención a las víctimas, dando pasos para visibilizar e implicar al conjunto de la sociedad.

Entre los objetivos de este Plan destacan: Implicar a toda la sociedad en la lucha contra la violencia de género; acercar los servicios integrales a las víctimas a través de su entorno; y facilitar información sobre cómo actuar ante un caso de violencia de género a establecimientos, entidades, empresas u organismos públicos

Además, existen distintas herramientas que permiten ofrecer una atención integral en el espacio público en el Punto Violeta como la Guía Punto Violeta; materiales para establecimientos, entidades, empresas y organismos públicos; y distintivos para identificar a personas implicadas en la lucha contra la violencia de género.