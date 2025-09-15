El Gobierno establece un Punto Violeta en el Instituto Social de la Marina de Málaga, el número 38 en la provincia

El Gobierno establece un nuevo Punto Violeta en el Instituto Social de la Marina de Málaga capital. - SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MÁLAGA

MÁLAGA 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

El subdelegado del Gobierno en Málaga, Javier Salas, ha inaugurado este lunes el Punto Violeta que se ha instalado en el Instituto Social de la Marina (ISM) de Málaga, en el Pasillo del Matadero, número 4 de la capital, con el que son ya 38 los establecidos en distintas dependencias de la Administración General del Estado en la provincia malagueña.

Salas ha visitado este nuevo Punto Violeta acompañado por la directora provincial del ISM de Málaga, Olvido Santos, y la jefa de la Unidad de Violencia de Género de la Subdelegación del Gobierno, Amaya Martínez, y ha recorrido sus instalaciones.

Los 38 punto en la provincia de Málaga están instalados en oficinas del Servicio de Empleo Público Estatal (SEPE), la Oficina de Extranjería, la Agencia Tributaria, la Delegación de Economía y Hacienda, la Gerencia Territorial del Catastro, la Subdelegación del Gobierno y en los cinco paradores.

Salas ha destacado "el compromiso del Gobierno de España en la lucha contra la violencia de género destinando más medios, recursos y presupuesto, así como la implicación de los empleados públicos", a quienes ha felicitado por "atender sus tareas diarias y asumir la labor transversal para dar servicio a las víctimas de Violencia de Género".

El subdelegado ha informado que "desde la Unidad de Violencia de Género de la Subdelegación se ha formado a empleados públicos del Instituto Social de la Marina de Málaga para que atiendan a todas las personas que necesiten información y ayuda en esta materia".

Ha recordado que "ya son 27 las mujeres asesinadas en España como consecuencia de la violencia machista" y ha añadido que "es indispensable que la violencia de género sea denunciada y que toda la sociedad luche contra esta lacra porque en caso contrario no acabaremos nunca con ella".

Salas ha subraya que "las administraciones debemos redoblar nuestro compromiso y por eso estamos abriendo estos Puntos Violeta de atención a posibles víctimas o allegados y para ello estamos formando a personal de forma altruista que informen a cualquier víctima o a quienes conozcan cualquier caso en su entorno".

Un Punto Violeta es un instrumento promovido por el Ministerio de Igualdad para implicar a toda la sociedad en la lucha contra la violencia de género y la violencia machista, estableciendo un lugar seguro para las víctimas, un espacio físico o virtual, donde serán atendidas, apoyadas y acompañadas.

En estos puntos se dan a conocer los servicios de atención y ayuda a las víctimas en relación con la violencia machista en cualquiera de sus manifestaciones.

Esta iniciativa forma parte del catálogo de medidas urgentes del Plan de Mejora y Modernización impulsado por distintos ministerios del Gobierno de España y supone un cambio de enfoque en las políticas públicas de atención a las víctimas, dando pasos para visibilizar e implicar al conjunto de la sociedad.

Entre los objetivos de este plan destaca implicar a toda la sociedad en la lucha contra la violencia de género; acercar los servicios integrales a las víctimas a través de su entorno; y facilitar información sobre cómo actuar ante un caso de violencia de género a establecimientos, entidades, empresas u organismos públicos.

Además, existen distintas herramientas que permiten ofrecer una atención integral en el espacio público en el Punto Violeta, como una guía, materiales para establecimientos y distintivos.