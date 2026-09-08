El Gobierno impulsa el Festival de Málaga con ayuda de 200.000 euros para innovación y nuevas narrativas digitales

Archivo - Imagen de archivo del Festival de Cine de Málaga. - Europa Press - Archivo

MÁLAGA 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Ministros ha aprobado, a propuesta del Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública, una subvención directa de 200.000 euros al Festival de Cine de Málaga para impulsar el desarrollo de Mafiz Gaming Lab, una iniciativa concebida para fomentar la innovación, el talento emergente y la convergencia entre los sectores audiovisual, tecnológico y de los videojuegos.

La ayuda del Gobierno de España, concedida a través de la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, permitirá poner en marcha una convocatoria destinada a proyectos emergentes vinculados a los videojuegos, la creación digital y las nuevas narrativas audiovisuales, así como organizar jornadas públicas y encuentros profesionales que faciliten la conexión entre creadores, empresas, inversores y agentes del ecosistema digital.

Según han indicado en una nota, esta actuación refuerza el papel del Festival de Málaga "como espacio de referencia para la innovación audiovisual y la identificación de nuevas oportunidades de crecimiento económico vinculadas a la creatividad, la tecnología y los contenidos digitales".

La medida se integra en el Plan España, Hub Audiovisual de Europa, la estrategia impulsada por el Gobierno para atraer inversión y talento, reforzar la industria audiovisual y consolidar a España como un país líder en producción audiovisual en la era digital, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

La apuesta por el Festival de Málaga se enmarca en "la voluntad del Gobierno de seguir fortaleciendo la presencia de Andalucía en los sectores de la economía digital y de las industrias creativas", punto en el que han indicado que la comunidad autónoma cuenta con un ecosistema audiovisual "cada vez más dinámico y con capacidad para atraer inversión, desarrollar talento y generar nuevas oportunidades empresariales ligadas a la transformación tecnológica".

Así, el apoyo al Mafiz Gaming Lab contribuirá "a impulsar proyectos innovadores, facilitar el contacto entre emprendedores, empresas e inversores y reforzar la posición de Málaga como uno de los principales puntos de encuentro de la industria audiovisual y de los contenidos digitales en España".

Esta subvención al Festival de Málaga forma parte de un conjunto de medidas aprobadas por el Consejo de Ministros para fortalecer toda la cadena de valor del audiovisual español.

En este marco, el Gobierno ha aprobado también una ayuda de 500.000 euros al Festival Internacional de Cine de San Sebastián, destinada a consolidar sus actividades de industria audiovisual, reforzar el Encuentro de Inversores Creativos, la Jornada sobre el Futuro del Audiovisual, el programa Zinemaldia & Technology y las iniciativas de impulso al emprendimiento audiovisual.

Asimismo, se ha autorizado una subvención de 500.000 euros a Spain Film Commission para promover la atracción de rodajes internacionales e inversión extranjera hacia España.

Por otra parte, el Consejo de Ministros ha aprobado una ayuda de un millón de euros a CREA SGR (Audiovisual Fianzas SGR) con el objetivo de reforzar el acceso a la financiación de pequeñas y medianas empresas de los sectores cultural, creativo y audiovisual mediante la concesión de avales.

Con estas actuaciones, el Gobierno "continúa impulsando el crecimiento de una industria estratégica para la economía española, generadora de empleo, innovación, proyección internacional y oportunidades para el talento creativo".