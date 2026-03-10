El Gobierno invertirá 1,3 millones en obras de emergencia para adecuar las playas de Málaga tras el temporal de poniente

El Gobierno de España invertirá 1,3 millones en obras de emergencia para adecuar las playas de la provincia tras el temporal de poniente de las últimas semanas. - SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MÁLAGA

MÁLAGA, 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de España invertirá 1,3 millones de euros en obras de emergencia para adecuar las playas de la provincia de Málaga tras el temporal de poniente de las últimas semanas, ha indicado el subdelegado del Gobierno en la provincia, Javier Salas, quien ha recordado que el Real Decreto-ley 5/2026 contempla asimismo un paquete inversor de 2.000 millones de euros de ayudas a los ayuntamientos para la reparación de infraestructuras y servicios municipales en las playas.

Javier Salas ha recalcado que "el Gobierno de España actúa en una doble vertiente. Por un lado, invirtiendo en la recuperación de la dinámica natural de nuestras playas mediante el aporte de arena para paliar las basculaciones de poniente; y, por otro, auxiliando a los ayuntamientos que hayan tenido daños en servicios o infraestructuras en el litoral".

El subdelegado del Gobierno ha destacado "la rápida respuesta del Ejecutivo de Pedro Sánchez para reponer nuestras playas a su estado natural para el disfrute ciudadano y turístico como ha venido haciendo en los últimos años ante las consecuencias de los temporales".

El temporal de poniente ha causado daños en algunas playas de la provincia produciendo pérdidas de arena, desperfectos en mobiliario e instalaciones urbanas, basculamiento y pérdida de cota de la playa. Javier Salas ha indicado que "se está ya en fase de contratación de los trabajos para comenzar de manera inminente en los próximos días".

El subdelegado ha indicado que paralelamente "el Gobierno ha aprobado el Real Decreto-ley 5/2026, de 17 de febrero, por el que se adoptan medidas urgentes con el fin de reparar los daños causados por el reciente tren de borrascas en las zonas a las que se aplica la citada norma, promueve la realización de actuaciones de protección y restauración del dominio público marítimo-terrestre para recuperar la capacidad de respuesta de la costa frente a la erosión litoral, que se ve agravada por los efectos del cambio climático".

"Este Real Decreto-ley también contempla adicionalmente ayudas a los ayuntamientos con un paquete de 2.000 millones que incluye reparación de infraestructuras y servicios en playas", ha destacado Javier Salas.

El representante del Ejecutivo señala que "el Gobierno de España mantiene su compromiso constante para la mejora de nuestro litoral con actuaciones que vienen a mejorar nuestras playas, como viene haciendo el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico impulsando y ejecutando obras de estabilización, desarrollando planes anuales de mantenimiento y respondiendo de forma ágil con obras de emergencia ante los efectos de los temporales".

El subdelegado del Gobierno ha recordado, por ejemplo, que "el año pasado ejecutamos el mayor contrato de mantenimiento de la historia en la provincia de Málaga con una inversión total de 2,1 millones de euros a través de los Fondos Next Generation".

Salas también ha indicado que "el Gobierno ha invertido 4,5 millones de euros en obras de emergencia después de los distintos temporales sufridos en los años 2022, 2023 y 2024, a los que se suman 1,3 millones para este año".

Asimismo, el subdelegado ha recalcado que el Gobierno de España ha multiplicado por cuatro la inversión en obras de estabilización respecto al Gobierno anterior e iniciará en los próximos días las obras de estabilización de los Baños del Carmen, con una inversión de cinco millones de euros.