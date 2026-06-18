El Gobierno invierte más de 2,3 millones de euros en mejorar las playas de Málaga

Plan de mejoras de las playas de Málaga - SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO

MÁLAGA 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno central ha invertido más de 2,3 millones de euros en mejorar 34 playas de 14 municipios de la provincia de Málaga, según ha informado este jueves el subdelegado del Ejecutivo en la provincia, Javier Salas.

El subdelegado del Gobierno, que ha estado acompañado por el jefe de la demarcación de Costas Andalucía Mediterráneo, Ángel González Castiñeira, ha señalado que las actuaciones se han ejecutado en base a tres contratos diferentes.

Las obras de emergencia tras el tren de borrascas, con una inversión de 1,3 millones de euros, las obras de trasvases de arenas, financiadas con 725.000 euros correspondientes a los Fondos Next Generation, que han sido ejecutadas por la empresa pública Tragsa del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y, por último las obras de mantenimiento y Conservación, también realizadas por Tragsa, con un importe de 330.000 euros.

Salas ha recordado una vez más "el compromiso de este Gobierno con el litoral malagueño invirtiendo las cantidades necesarias para mejorar las playas y las costas malagueñas y dejando el litoral en un estado óptimo para su disfrute gracias también a una ejecución de los trabajos realizada con rigor técnico desde la Demarcación de Costas Andalucía Mediterráneo".

El subdelegado del Gobierno ha informado que "se han realizado trasvases de arena procedentes de distintos tramos de las propias playas, reperfilado y compensación transversal de arena de playa, se han demolido y retirado elementos antrópicos y se han realizado actuaciones de recuperación del dominio público marítimo-terrestre por las cuales se han recuperado para el disfrute público un total de 4.8000 metros cuadrados de playa en actuaciones en los municipios malagueños de Torrox y Nerja".

Asimismo, ha informado que "se han movilizado 272.100 metros cúbicos de arena para corregir basculaciones y adecuar el perfil de las playas a su estado óptimo para el disfrute público" y ha destacado que "se ha actuado en todo el litoral malagueño, en los 14 municipios de la costa, y en 34 playas en total".

Salas ha resaltado el trabajo realizado desde la Demarcación de Costas Andalucía Mediterráneo y "el compromiso inversor del Gobierno de España para que estas actuaciones se hayan podido realizar".

Junto a las actuaciones de emergencia y de conservación, el subdelegado del Gobierno ha recalcado el impulso del Gobierno desde 2018 hacia los proyectos de estabilización en la provincia de Málaga.

"Porque", ha dicho, "se ha cuadriplicado la inversión en proyectos de estabilización respecto al Ejecutivo anterior al invertir 1,2 millones de euros en la estabilización de la playa de Malapesquera en Benalmádena (Málaga) frente a los 300.000 en el período anterior".

INICIO OBRAS BAÑOS DEL CARMEN EL LUNES 22 DE JUNIO

Salas se ha referido también a la regeneración del frente marino y la playa a poniente de los Baños del Carmen, proyecto con una inversión de cinco millones de euros, y a otras actuaciones como las de Marbella y San Pedro de Alcántara, que ya cuentan con la Declaración de Impacto Ambiental y están en proceso de actualización de los proyectos para proceder posteriormente a la licitación de las obras.

En el caso de los Baños del Carmen, ha señalado, "las actuaciones comenzarán el próximo lunes, día 22, una vez que la Junta de Andalucía ha emitido su autorización para iniciar los trabajos de forma inmediata, que tienen un plazo de ejecución de nueve meses".

El subdelegado ha recordado que "en este caso era necesario analizar la presencia de especies protegidas en la zona porque se habían detectado varias decenas de una especie protegida, la patella ferrugínea, una lapa endémica del Mediterráneo".

Por lo que ha sido necesario que una empresa medioambiental especializada realizara un estudio para buscar soluciones. Dicho estudio ha concluido que "la mejor opción es la traslocación de los ejemplares hallados, algo que ya se ha hecho en anteriores ocasiones".