Gobierno pedirá a Comisión Europea mejorar estudios científicos para abordar la pesca de especies como la gamba roja

VÉLEZ-MÁLAGA (MÁLAGA), 24 (EUROPA PRESS)

El ministro de Agricultura, Alimentación y Pesca, Luis Planas, ha explicado que su departamento planteará a la Comisión Europea que se mejoren los estudios científicos a la hora de abordar la pesca de especies como la gamba roja, y al respecto ha señalado que le pedirán al órgano comunitario que se tenga en cuenta el estudio de la Comisión Permanente de Pesca en el Mediterráneo.

Así lo ha asegurado Planas ante las preguntas que le han formulado los periodistas este jueves durante su visita a la organización de productores especializada en la producción y comercialización de aguacate y mango Trops en Vélez-Málaga (Málaga).

Planas ha recordado que el principal asunto que abordará con la Comisión será el ya anunciado por el ministerio para tener en cuenta los objetivos y medidas de conservación específicos propios de la naturaleza mixta de las pesquerías del Mediterráneo, si bien ha añadido que también pedirá que a los estudios científicos del Comité Técnico-Científico de Pesca (STEF) se sumen los de la Comisión Permanente de Pesca en el Mediterráneo.

A este respecto ha recordado que recientemente en el Senado abordó una pregunta respecto a la gamba roja, "una de las especies más valiosas": "Con la gamba roja la propuesta inicial o el comentario inicial por parte del informe de los estudios científicos pedía una reducción del 50%, después la Comisión propuso la reducción del 30% y al final negociamos y conseguimos una reducción muy pequeña del 10%".

En este punto Planas ha dicho que "lo que está en el fondo es el mejor conocimiento científico", y ha añadido: "Le he propuesto a la Comisión Europea que no sea sólo el STEF, sino también el grupo de estudio de la Comisión Permanente de Pesca en el Mediterráneo el que se tenga en cuenta sobre estos datos".

REUNIÓN CON EL COMISARIO DE PESCA

También en relación con su próxima reunión con el comisario de pesca de la UE, Planas ha dicho que, a corto plazo, el próximo lunes y martes, va a tratar la compensación de a los pescadores por la instalación de nuevas mallas.

"Nosotros, para conseguir que el número de días de pesca en el año 2025 fuera igual al año 2024, introdujimos dos medidas técnicas, los 40 milímetros y los 50 milímetros de malla en los copos en la pesca de profundidad y, además, como ministro, di un paso adelante y me comprometí a subvencionar al 100% la instalación de esas nuevas mallas", ha recordado al respecto.

Y ha añadido: "Está publicada ya la orden. A partir de ahí sacaremos las resoluciones correspondientes, vamos a compensar lo que el pescador ha adelantado en la compra de ese copo nuevo, pero no hay ningún problema porque reembolsaremos las cantidades correspondientes y, de esa forma, compensaremos este elemento".

De otra parte, Planas ha añadido que "para el medio y largo plazo" aprovechará la visita del comisario de pesca "para también tener las reuniones con el sector y con las comunidades autónomas para reiterarle la posición de España y que creemos que en el reglamento de pesca en el Mediterráneo Occidental necesitamos modificar un punto concreto que se refiere a las pesquerías mixtas".

"No puede ser que la referencia de las pesquerías sea el stock en peor condición, en este caso la merluza, y, por tanto, eso nos condiciona al conjunto de la actividad pesquera. Este es un punto que España, junto a Francia e Italia, está pidiendo su modificación urgente, no existe en otras zonas de pesca dependientes de la Unión Europea y yo creo que no solo tenemos de cara al futuro que asegurar la estabilidad, sino mejorar la rentabilidad de nuestras flotas mediterráneas", ha expuesto sobre este asunto.

Por último, el ministro ha recordado que Málaga acogerá en el mes de noviembre la Conferencia de Pesca del Mediterráneo, "donde nos unimos los países de la Ribera Norte europeos con los de la Ribera Sur y será también un momento de discusión muy interesante y muy importante".