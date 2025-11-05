El Gobierno pide a la ciudadanía mucha precaución ante los fenómenos meteorológicos adversos previstos en Málaga

Mapa de avisos de Aemet para la provincia de Málaga para la tarde-noche de la jornada del 5 de noviembre. - SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MÁLAGA / AEMET

MÁLAGA, 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

El subdelegado del Gobierno en Málaga, Javier Salas, ha hecho un llamamiento a la ciudadanía para que todos tengan mucha precaución este miércoles ante los fenómenos meteorológicos adversos previstos en la provincia para la tarde-noche de esta jornada.

En este sentido se ha manifestado Salas en una publicación en sus perfil oficial en redes sociales, que acompaña de otro mensaje de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), en la que se da cuenta del aviso naranja por lluvias y tormentas en la comarca de Ronda y Costa del Sol - Guadalhorce, y de la alerta amarilla en el resto de la provincia, con premeditaciones acumuladas en una hora de entre 25 y 30 mm y posibles tornados desde las 18.00 y hasta las 23.59 horas.

Salas también apela a la ciudadanía a que siga las recomendaciones de los servicios de Protección Civil, a la vez que destaca que el Gobierno sigue con atención al evolución de las referidas alertas de Aemet.

"He trasladado a la delegada del Gobierno andaluz, Patricia Navarro, la disposición de todos los medios del Gobierno de España ante posibles emergencias", apunta también Salas.