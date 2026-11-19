Archivo - Imagen de La Farola de Málaga, declarado por parte del Consejo de Ministros como Bien de Interés Cultural, a 25 de julio del 2023 en Málaga (Andalucía, España). - Álex Zea - Europa Press - Archivo

SEVILLA 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha presentado cuatro proyectos de Puertos del Estado para su financiación por parte del Programa 2% Cultural, iniciativa dirigida a garantizar la conservación del patrimonio histórico, cultural y artístico de España. Tres de ellos serán en Andalucía y corresponderán a los proyectos de rehabilitación y acondicionamiento corresponden a la Farola de Málaga, el Faro de Trafalgar y el Puente de Alfonso XIII de Sevilla.

Según ha informado el Gobierno en una nota, el programa del 2% Cultural es la principal herramienta de la Administración General del Estado para "garantizar la conservación del patrimonio histórico, cultural y artístico de España, priorizando la generación de actividad, creando empleo y regenerando los entornos urbanos o rurales".

El desarrollo del Programa 2% Cultural propone un modelo de actuación de amplio contenido social, según los siguientes criterios, como el soporte económico fundamental proviene de la ejecución de la obra pública; que se recupera el Patrimonio Cultural Español, respetando el legado recibido y propiciando el sentimiento de pertenencia y el orgullo por lo propio; se fomenta el uso público favoreciendo el acercamiento social al Patrimonio; se genera empleo y riqueza en los ámbitos en que se ubican los elementos patrimoniales recuperados, y se contribuye al objetivo general de generar turismo de calidad.

De este modo, los proyectos presentados hacen referencia a la mejora, rehabilitación y/o conservación de cuatro ubicaciones en entornos portuarias de nuestro país y refleja el compromiso del Ministerio por proteger y salvaguardar el patrimonio, en este caso, unido a Puertos del Estado. Las obras en total tienen un presupuesto de en torno a 7 millones de euros.

Además, el Ministerio ha señalado que estos proyectos se suman a las actuaciones ya aprobadas en el marco del programa 2% Cultural para 2024 por valor de casi tres millones de euros, obras actualmente en ejecución.

Se trata de la 3ª Fase rehabilitación del Cargadero de mineral El Alquife (Cable Inglés), en Almería; la Fase 1 recuperación del antiguo Fuerte de Punta Carnero en la bahía de Algeciras; la rehabilitación Baliza Nordeste III en Melilla; y el proyecto de las Fachadas de los Tinglados del Muelle de Costa, en Tarragona. Los proyectos de rehabilitación y acondicionamiento presentados en esta ocasión en Andalucía corresponden a la Farola de Málaga, el Faro de Trafalgar y el Puente de Alfonso XIII de Sevilla.

LA FAROLA DE MÁLAGA

La Farola de Málaga es un faro histórico ubicado en el Puerto de Málaga. Está compuesto por un cuerpo inferior de dos plantas que actúa como basamento y un cuerpo superior troncocónico que constituye el fuste del faro. El edificio ocupa 232 metros y cuenta con 550 metros construidos.

La actuación propuesta consiste en una rehabilitación respetuosa que preserve la tipología, estructura y valores históricos del edificio. Los objetivos principales son mantener su configuración original, eliminar elementos impropios y poner en valor el conjunto.

La intervención incorpora un ascensor para mejorar la accesibilidad, una nueva escalera adaptada a la normativa, nuevos aseos y espacios de servicio, ubicados en las zonas menos representativas del inmueble. Además, se conservarán los elementos originales de mayor valor, como las escaleras de fundición modernistas, los pavimentos y zócalos históricos, restaurando las partes deterioradas y eliminando intervenciones anteriores consideradas inadecuadas para la conservación del monumento.

FARO DE TRAFALGAR

El Faro de Trafalgar se sitúa en una parcela de unos 3.200 m* en el cabo del mismo nombre, cerrada y equipada con diversas instalaciones auxiliares, como un depósito enterrado, antenas de radiofaro y la antigua vivienda del farero.

La torre, construida en mampostería y reforzada con ocho contrafuertes de sillería, tiene 34 metros de altura y un alcance actual de 22 millas. En su interior cuenta con una escalera helicoidal que conduce a la linterna y a una galería exterior.

El faro construido en 1860 y posteriormente se reforzó estructuralmente para instalar una óptica de mayor alcance y soportar mejor los fuertes vientos de la zona, adquiriendo la imagen característica que conserva actualmente. En el recinto donde se llevará a cabo la actuación también se conserva una antigua almenara defensiva del siglo XVI.

La rehabilitación y restauración previstas tienen como objetivo corregir las patologías constructivas detectadas y modernizar las instalaciones, además de garantizar la seguridad marítima y el correcto funcionamiento de las ayudas a la navegación.

Las actuaciones exteriores incluyen la restauración del fuste del faro, sus revestimientos y refuerzos estructurales, la mejora de barandillas, pasarelas, escalas y linterna, la reparación de cubiertas, la renovación de carpinterías y la implantación de nuevas infraestructuras eléctricas, un centro de transformación y un grupo de bombeo.

En el interior se actuará sobre revestimientos de suelos, paredes y techos, la escalera de acceso a la parte superior, las instalaciones técnicas necesarias para el funcionamiento del faro y la sustitución de carpinterías deterioradas.

PUENTE ALFONSO XIII O PUENTE DE HIERRO

El Puente Alfonso XIII, también conocido como Puente de Hierro de Sevilla, fue construido para conectar ambas orillas del Guadalquivir. Diseñado por el ingeniero José Delgado Brackenbury e inaugurado en 1926, fue el primer puente articulado de la ciudad y el único puente móvil sobre el río, ejemplo singular de la ingeniería industrial española.

Además de su función estratégica para el tráfico ferroviario y viario, el puente ha quedado vinculado a la Exposición Iberoamericana de 1929 y se convirtió en un símbolo de la ciudad. Dado su elevado valor histórico, patrimonial e industrial, la Autoridad Portuaria de Sevilla impulsó un Plan de Conservación y Puesta en Valor para garantizar su preservación.

La actuación prevista consiste en recuperar la estructura original del puente, dotándola de una nueva cimentación que reproduzca las dimensiones y características de los vanos originales, y habilitarla para el uso peatonal y el disfrute ciudadano, aunque sin recuperar su mecanismo de apertura. A partir de 1992, se plantea su sustitución por otro construido cerca de su emplazamiento.

Finalmente, en 1998 se desmanteló y tras descartarse su reutilización, en 2003 fue trasladado al solar de Las Razas donde está actualmente. Este elemento arquitectónico se convirtió en un símbolo de la ciudad y está incluido en el imaginario colectivo de la misma.