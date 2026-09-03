El Gobierno refuerza los servicios públicos de la Subdelegación de Málaga con la incorporación de 36 funcionarios

El subdelegado del Gobierno en Málaga, Javier Salas, con nuevos funcionarios. - SUBDELEGACIÓN MÁLAGA

MÁLAGA 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un total de 36 funcionarios y funcionarias se han incorporado a la Subdelegación del Gobierno en Málaga entre enero y junio para reforzar distintos servicios y áreas dentro de la línea de acción del Ejecutivo de España para mejorar las plantillas de la administración pública.

Así lo ha destacado el subdelegado del Gobierno en Málaga, Javier Salas, quien ha incidido en que "se trata del mayor proceso de incorporación efectiva de personal en la historia de la administración periférica".

Salas ha recalcado que "este proceso muestra el compromiso firme del Gobierno de España con el fortalecimiento de los servicios públicos y la mejora de la atención a la ciudadanía, ampliando la plantilla de la Administración General del Estado para hacerla más cercana, accesible y ágil, con independencia de donde se viva".

"Somos un país que avanza gracias a lo público y este esfuerzo en empleo público lo demuestra", ha comentado el subdelegado en Málaga a través de una nota.

La incorporación de este nuevo personal en la provincia --que pertenece a los grupos C1, C2 y A2-- permitirá reforzar servicios estratégicos como Extranjería, Agricultura y Pesca, Sanidad y Política Social, las unidades de Violencia sobre la Mujer o los centros de vacunación internacional, así como "seguir acercando la Administración a todos los municipios a través de iniciativas como 'La Administración cerca de ti'".

Según han recalcado desde la Subdelegación, el Gobierno de España ha puesto en marcha "un importante proceso de renovación y refuerzo de plantillas", que en todo el país ha permitido la incorporación, de momento, de 945 nuevos funcionarios y funcionarias de los subgrupos C1 y C2, tras superar los procesos selectivos y un largo período de preparación.

Gracias a estas nuevas incorporaciones la Administración General del Estado "fortalece sus servicios públicos y asegura el relevo generacional de las plantillas, preparando a la Administración General del Estado de cara a afrontar los próximos desafíos", han concluido.