El Gobierno replica que ya trabaja en todas las mejoras reclamadas por el sector turístico en Málaga

Archivo - El subdelegado del Gobierno de Málaga, Javier Salas. - Álex Zea - Europa Press - Archivo

MÁLAGA 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de España ha replicado que "ya está trabajando en todas las mejoras" en infraestructuras de carreteras y ferroviarias reclamadas a través de una carta a Pedro Sánchez por parte del sector turístico a través del presidente de la patronal hotelera, Aehcos, y de la Comisión Permanente de Turismo de la Costa del Sol José Luque.

"El Gobierno de España ya está trabajando en todas las mejoras en infraestructuras que reclama José Luque tanto en materia de carreteras como ferroviarias, a lo que se añaden 1.500 millones de euros de inversión para ampliar el Aeropuerto Costa del Sol y el plan de inversiones en el Puerto de Málaga, con 133 millones hasta 2029", han apuntado desde el Ejecutivo.

El subdelegado del Gobierno, Javier Salas, ha señalado que ya están en marcha los estudios para ampliar la capacidad de la A-7 oriental, así como la mejora de la A-7 occidental para ampliar la capacidad de esta vía, construir variantes, habilitar nuevas conexiones entre A-7 y AP-7 o mejorar las existentes, así como el del tren de la Costa del Sol entre Nerja y Algeciras.

Salas añade que también se ha avanzado en proyectos significativos en movilidad como la ampliación de capacidad de la MA-20 de acceso oeste a la capital, con 190 millones de inversión, o el acceso norte al Aeropuerto de Málaga, con 42 millones de euros, además de impulsar por primera vez la conversión del semienlace de caleta de Vélez de semienlace a enlace completo.

En cuanto al déficit en infraestructuras hidráulicas de la provincia de Málaga, Subdelegación expone que la Cuenca Mediterránea de Andalucía es competencia exclusiva de la Junta de Andalucía "y que por ejemplo el Gobierno andaluz lleva hablando años de la autovía del agua para trasvasar recursos excedentes desde la zona occidental a la oriental y a día de hoy ésta actuación sigue sin estar ejecutada".

Además, señalan que la desaladora de Mijas recogida en el Plan Hidrológico Nacional "fue paralizada por el Gobierno de Rajoy y el ministro Arias Cañete"; y añaden que actualmente, esa obra es la que va a ejecutar el Gobierno de España en la zona oriental que acusa un mayor déficit hídrico: "Una desaladora de la Axarquía para la cual la Junta tardó nueve meses en decidir su ubicación y no colaboró en la redacción del anteproyecto como sí hicieron otras comunidades autónomas con obras similares sufragadas por el Gobierno".

En cuanto a la planificación de todas estas actuaciones, la Subdelegación señala que hubiera deseado que el Gobierno anterior del PP "no sólo las haya paralizado o descartado como hizo, sino que hubiera apostado por la mejora de las infraestructuras por las que ahora está apostando el Gobierno de Pedro Sánchez, pero no fue así y tampoco tuvo a sectores tan importantes como el turístico reclamándoselo con tanto ahínco".

Y añaden que en materia de mejoras en las playas, el Gobierno de Pedro Sánchez "es el que más está invirtiendo" en la mejora de las playas malagueñas. "Hemos multiplicado por cuatro la inversión en obras de estabilización del litoral respecto al Gobierno del PP, hemos respondido a los efectos de los temporales con obras de emergencia y hemos impulsado actuaciones necesarias que quedaron en el olvido del Gobierno anterior", exponen.

Y señalan como "ejemplo significativo" es la ejecución de las obras de regeneración y protección de los Baños del Carmen en Málaga capital que comenzará en los próximos días. "Y además ejecutamos el pasado año el mayor contrato de mejora y mantenimiento de playas de la historia de nuestra provincia, con 2,1 millones de inversión", agregan.

Subdelegación también subraya que el Gobierno de España está ya planificando las obras de emergencia tras los últimos temporales de poniente durante y tren de borrascas para ejecutar de forma inminente y además va a ayudar a los ayuntamientos en las actuaciones que tengan que desarrollar por los daños de estos con un fondo de 2.000 millones de euros.

"En este sentido, cabe recordar que las redes de saneamiento integral siguen discurriendo por dominio público marítimo terrestre de nuestras playas cuando está prohibido que estén ahí y son los ayuntamientos y mancomunidades los encargados de su retirada", añaden.

En este punto, Subdelegación señala como "especialmente llamativo el rechazo frontal que protagonizó la patronal hotelera Aehcos a la ejecución de las obras de estabilización en las playas de Santa Ana y Malapesquera en 2023 en Benalmádena, en la antesala de las elecciones municipales. Estimaron en 752 millones las pérdidas que tendría el sector turístico por su ejecución durante Semana Santa y en el periodo previo al verano, El resultado fue que Benalmádena fue el municipio con mayor ocupación hotelera durante esa Semana Santa en nuestra provincia, periodo en el que se iniciaron las obras".

Por último, afirman que el Gobierno de España está apoyando al sector turístico también a través de los incentivos regionales para abordar proyectos hoteleros. "Hay que destacar que entre 2023 y 2024 se han concedido 21,1 millones de euros en incentivos regionales, fundamentalmente para proyectos hoteleros en la Costa del Sol del que precisamente uno de los beneficiarios es Fuerte Hoteles en Marbella, del que es director general de esta cadena el presidente de Aehcos, con 2,8 millones de euros", concluyen.