'Gramola' Acerca A La Playa De Algarrobo A 2.500 Mayores Para Disfrutar De Una Jornada De Ocio Saludable - DIPUTACIÓN

MÁLAGA 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

El programa de Gramola, una de las actividades más esperadas y demandadas en la nutrida agenda anual de los mayores de la provincia que pone punto y aparte a los talleres de Ocio y Tiempo libre para mayores de 65 años de la Diputación, ha arrancado este martes.

Se trata de un evento que vuelve a poner en marcha la delegación de Mayores de la Diputación de Málaga por sexta vez consecutiva y que acercará a más de 2.500 mayores a la playa de Algarrobo para disfrutar de una jornada de ocio saludable completa con baños, bailes, almuerzo y diversión.

Este martes, 7 de julio, ha sido la primera de las seis paradas, que se alargarán hasta el próximo jueves 16 de julio y que contará cada día con la presencia de cientos de vecinos, todos alumnos de los talleres ocupacionales de la Diputación que se llevan a cabo en los municipios menores de 20.000 habitantes durante todo el año.

Esta actividad, enmarcada dentro del Plan Contra la Soledad No Deseada, convierte la playa de la localidad axárquica en un gran guateque con risas aseguradas, ha indicado la Diputación en un comunicado.

Más de 500 mayores llegados de municipios de Tolox, Yunquera, Alozaina, El Burgo, Casarabonela, Carratraca, Ardales, Almogía, Villanueva de la Concepción, Serrato y Cuevas del Becerro han participado hoy en la jornada inaugural, que ha contado con la presencia de la vicepresidenta Antonia Ledesma, que ha dado la bienvenida a los asistentes acompañada del diputado de Mayores, José Santaolalla, y de la alcaldesa del municipio anfitrión, Natacha Rivas.

Los mayores han podido disfrutar de bailes de la mano de una orquesta que ha amenizado la jornada, de juegos para estimular el envejecimiento activo, y de la actuación estelar de Álvaro Alcaide como plato fuerte del día. Los mayores también han podido degustar los productos de Sabor a Málaga.

Esta actividad ha tenido un crecimiento exponencial desde su primera edición, llegando ahora a más de 2.500 mayores de la provincia. La próxima semana también se celebrarán otras tres jornadas con alrededor de 400 mayores cada día desde el martes 14 al jueves 16 de julio.

Ledesma ha destacado la importancia de estos encuentros con los que potenciar el envejecimiento activo con actividades para el fomento del ocio, los hábitos saludables, la estimulación cognitiva, la participación social y la promoción de la autonomía, además de evitar la percepción de soledad y aislamiento.

Además, ha recordado que desde la Delegación de Mayores de la Diputación también están activas otras actividades como La Mayor Estrella, los Talleres de la Costura, o el esperado Mes del Mayor, ya en octubre, donde se trabaja para encontrar el bienestar de las personas.