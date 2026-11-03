La Gran Vuelta del Valle del Genal contará con tarjetas prefranqueadas de Correos - CORREOS

MÁLAGA 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

Correos colaborará con la 13 edición de la Gran Vuelta del Valle del Genal mediante una iniciativa que permitirá a los participantes conservar un testimonio único de su paso por una de las pruebas de ultra trail más emblemáticas de la provincia de Málaga.

La organización del evento ha adquirido 1.120 tarjetas prefranqueadas de Correos, cuya venta ha sido gestionada a través de la oficina de Correos del municipio malagueño de Coín.

Estas tarjetas formarán parte del welcome pack que recibirán los participantes de las distintas modalidades de la prueba, ha indicado Correos en un comunicado.

La iniciativa propone a cada corredor escribirse una postal a sí mismo antes de comenzar la carrera o una vez finalizada. En ella podrán plasmar las razones que les llevaron a participar, sus objetivos, los tramos más exigentes o enriquecedores, las sensaciones experimentadas durante el recorrido, las vivencias compartidas o las fuerzas que encontraron para superar el desafío.

Una vez cumplimentadas, las tarjetas prefranqueadas, que incorporan la tarifa A para envíos nacionales, podrán depositarse en un buzón que Correos cederá expresamente para el evento. Posteriormente, serán distribuidas por la red postal para que los participantes las reciban en sus domicilios como recuerdo de esta experiencia deportiva.

La tarjeta incorpora una imagen identificativa de la Gran Vuelta del Valle del Genal y un código QR que enlaza con la página web oficial de la prueba, donde puede consultarse toda la información sobre recorridos, inscripciones y novedades.

La decimotercera edición de la prueba se desarrollará durante dos fines de semana consecutivos. El 7 de noviembre tendrá lugar el Trail Genal, una carrera de montaña de 55 kilómetros, mientras que los días 14 y 15 de noviembre se celebrará la Gran Vuelta del Valle del Genal, un exigente ultra trail de 130 kilómetros que atraviesa bosques, castañares, senderos de montaña y algunos de los pueblos más característicos del Valle del Genal, en el interior de la provincia de Málaga.

Con esta colaboración, Correos pone de relieve las posibilidades de las tarjetas prefranqueadas como soporte de comunicación y recuerdo, permitiendo que experiencias personales vinculadas a eventos deportivos, culturales o turísticos perduren en el tiempo a través del correo postal.