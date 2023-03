Granados reprocha la "desfachatez" de Feijóo por pedir explicaciones sobre corrupción y mantener a la alcaldesa marbellí

MARBELLA (MÁLAGA), 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Grupo Socialista en el Senado, Eva Granados, ha reprochado la "desfachatez" del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, por pedir explicaciones al PSOE por casos de corrupción, y mantener a la alcaldesa de Marbella (Málaga), Ángeles Muñoz, como senadora, tras la investigación por narcotráfico y blanqueo a su hijastro y después de que esta deba informar en el Senado del origen de su patrimonio. Así, ha dicho que cuando los socialistas detectan "un posible garbanzo negro se le expulsa del partido y del escaño".

"Tito Berni --en referencia al exdiputado socialista Juan Bernardo Fuentes, investigado en el caso 'Mediador'-- ya no está en el Congreso de los Diputados, 'Titi' Muñoz --apodo con el que se le alude a veces a la regidora marbellí-- sí que está en el Senado de España; esa es la diferencia y en eso Feijóo también va a tener que dar explicaciones", ha dicho en una comparecencia ante los periodistas en Marbella.

Así, ha dicho que están "escandalizados" por que el PP intente atacarles con ese caso, criticando que Feijóo haya "tenido la desfachatez de pedir explicaciones al PSOE alrededor de casos de corrupción". Así, ha considerado que este "no tiene el olfato político muy fino cuando se trata de narcotraficantes a su alrededor".

"Pasa de castaño oscuro que pida explicaciones un señor que es amigo del narcotraficante gallego, que pasa vacaciones, come y cena y va en su yate; el mismo señor Feijóo que ha tenido un incremento patrimonial que no ha dado explicaciones y que ningún español sabe cuánto está cobrando del PP porque no lo ha reflejado en su declaración de bienes en el Senado", ha manifestado.

Para Granados, "en estos momentos, la corrupción o se combate o se tapa debajo de las alfombras", recordando que el líder del PP "llegó a la Presidencia del partido por tapar con la alfombra una posible corrupción de la presidenta de la Comunidad de Madrid".

Al respecto, ha dicho que en el PSOE "cuando se detecta un posible vinculo o corrupción hacemos una cosa muy clara: expulsamos del partido y del escaño a la persona"; mientras que el PP "está manteniendo en sus cargos a personas que están procesadas o muy vinculadas a situaciones que son muy poco claras".

Por eso, le ha dicho a Feijóo "en qué momento va a expulsar al señor Alberto Casero que está imputado y lo tiene sentado en el Congreso de los Diputados, qué va a hacer con el presidente del Consejo Insular de Ibiza que está en la misma situación y hemos visto que cena con él tranquilamente o qué piensa hacer con el exministro del Interior que parece que tampoco ha sido expulsado del PP", lista en la que también ha incluido a la regidora marbellí.

"Cuando Pedro Sánchez se gira a la bancada, no encuentra a nadie en ningún caso de corrupción porque ha sido expulsado del escaño y del partido, pero cuando Feijóo se gira en el Senado se encuentra a la alcaldesa de Marbella", ha señalado la socialista, quien ha apuntado que en el PP, "aunque cambien las caras, sigue en su ADN mantener la corrupción".

Ha incidido en la diferencia entre "hacer una política de desprestigio de la política, como está haciendo el PP mientras tapa con alfombras sus corrupciones; y la actitud del PSOE". "Los casos de corrupción nos repugnan a todos los socialistas", ha apostillado, apuntando que el PSOE está "muy tranquilo porque ante sospechas se toman decisiones radicales".

MARBELLA

Sobre el proceso iniciado en el Senado sobre el origen del patrimonio de Muñoz, Granados ha asegurado que el grupo del PSOE en dicha cámara "está haciendo todo lo posible para que la alcaldesa dé las explicaciones necesarias", aplaudiendo la activación por parte de los socialistas del código de conducta por primera vez con este caso "con el fin de poner luz en espacios que son muy oscuros".

Ha criticado que ni Feijóo ni el número tres del partido, el malagueño y hasta hace poco presidente provincial del PP, Elías Bendodo, le han pedido explicaciones a Muñoz, apuntando que la intención del PSOE es "intentar aclarar cuál es el origen de su patrimonio y si es honorable o no para representar al conjunto de la soberanía de España".

"No hay honorabilidad si no hay transparencia y cuando los socialistas detectamos un posible garbanzo negro se le expulsa del partido y del escaño", ha incidido.

"Bárcenas pasó por las cortes y luego supimos lo que había detrás, y no queremos que la honorabilidad de las Cortes Generales quede tachada porque por ahí pasa una persona con un origen patrimonial nada claro, queremos poner luz donde solo hay oscuridad y donde el PP se dedica a tapar", ha dicho, indicando que hay en los 'populares' "una connivencia con la corrupción".

Granados ha explicado que en esta actuación en el Senado hay una primera fase en la que se le va a pedir información; después habrá "la presencia, esperemos, de la señora Muñoz ante esa comisión y si fuera necesario de alguien más", tras lo que se elaborará un dictamen, que se elevará a la mesa del Senado. "Estamos en un proceso de transparencia", ha destacado.

Por su parte, el portavoz del PSOE en el Ayuntamiento marbellí, José Bernal, ha lamentado que "uno se escandaliza cuando ve algunos párrafos del sumario --en el que está investigado el hijastro de la alcaldesa-- que dice que este tiene reuniones, fiestas donde hay droga, prostitución y noches largas con determinados personajes que se investigan a los que luego se pedían o daban concesiones urbanísticas o en algunos casos hasta patrocinios" del Ayuntamiento.

El también secretario de organización del PSOE malagueño ha asegurado que hay "muchos aspectos que tiene que explicar la alcaldesa" sobre su patrimonio, apuntando que "si no lo quiere explicar, mal; si no lo sabe explicar, peor todavía".