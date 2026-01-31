La Guardia Civil rescata a un senderista en la zona del pico Torrecilla en Yunquera (Málaga)

Un efectivo del Greim de la Guardia Civil. - GC

MÁLAGA 31 Ene. (EUROPA PRESS) -

Agentes especialistas de la Guardia Civil han desarrollado durante esta pasada madrugada a dispositivo para localizar y rescatar a un hombre en la zona del pico Torrecilla de Yunquera (Málaga).

Según han informado desde dicho cuerpo, la activación del Greim de Alora (Málaga) se produjo tras recibirse la llamada de una mujer, que avisaba que su marido había salido a las 08.00 horas del día anterior desde el parking del mirador del Zafillo de Yunquera hasta el pico Torrecilla, una travesía de unos once kilómetros.

Acto seguido, al no tener la Guardia Civil ningún contacto con el senderista, los especialistas del Greim se dirigieron hacia la localidad de Yunquera y comprobaron que el vehículo estaba estacionado en el lugar, por lo que iniciaron la travesía hasta el pico Torrecilla, con unas rachas de viento que superaban los 120 kilómetros hora y la temperatura menos cuatro grados.

Tras una dura ascensión hasta el pico, sobre las 08.30 horas, los efectivos encontraron al hombre en una oquedad cercana a dicho lugar, tras lo que fue acompañado hasta su vehículo por los guardias civiles.