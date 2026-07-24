'Los Guardianes del Amanecer' debuta con un lleno absoluto en el Claro de la Selva de Bioparc Fuengirola (Málaga)

Bioparc Fuengirola ofrecerá un espectáculo nocturno sobre cultura maya los jueves de julio y agosto - BIOPARC

FUENGIROLA, (MÁLAGA), 24 (EUROPA PRESS)

El Claro de la Selva de Bioparc Fuengirola (Málaga) ha registrado este jueves un lleno absoluto con motivo del estreno de 'Los Guardianes del Amanecer', el nuevo espectáculo nocturno del parque.

Esta primera representación abierta al público ha agotado todas las entradas disponibles y ha servido como pistoletazo de salida a la programación especial que podrá disfrutarse todos los jueves de julio y agosto.

Con la caída de la noche, el espacio se transforma en el escenario de una propuesta inspirada en el universo simbólico de la civilización maya. A través de la danza, las acrobacias, la percusión en directo y las coreografías con fuego, el espectáculo desarrolla una historia en la que la naturaleza y el equilibrio del mundo ocupan el eje central del relato, según explican desde Bioparc.

La representación reúne sobre el escenario a personajes inspirados en la cosmovisión maya, como la Ceiba, árbol sagrado que conecta el cielo, la tierra y el inframundo; el jaguar, la luna, el mono, el ave, el fuego o la semilla de maíz.

Cada uno de ellos simboliza una de las fuerzas esenciales de la naturaleza, construyendo una narración que combina interpretación, movimiento y elementos visuales.

El vestuario, los grandes tocados y la caracterización de los intérpretes, junto con una puesta en escena diseñada para integrarse en el entorno natural del parque, contribuyen a crear una experiencia inmersiva para el público. El uso del fuego y la cercanía de los artistas refuerzan el desarrollo de una representación concebida para todos los públicos.

Los Guardianes del Amanecer toma como referencia la estrecha relación que la cultura maya mantenía con la naturaleza y transmite un mensaje sobre la importancia de preservar el equilibrio entre las personas y el medio natural.

Tras el lleno registrado en esta primera función, el espectáculo continuará representándose todos los jueves de julio y agosto en el Claro de Selva. Las entradas para las próximas representaciones ya están disponibles a través de la web oficial de Bioparc Fuengirola.