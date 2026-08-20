Hallan un hombre fallecido en un vehículo en la A-7 en Vélez-Málaga

Archivo - Sala de Emergencias 112. - EMERGENCIAS 112 - Archivo

MÁLAGA 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 36 años ha sido hallado este jueves fallecido en el interior de un vehículo en el arcén de la A-7, a su paso por el municipio malagueño de Vélez-Málaga.

Así, el sistema Emergencias 112 Andalucía ha sido alertado por un conductor sobre las 08,15 horas de este jueves de que había un vehículo en el arcén, en el kilómetro 961 de la A-7, a su paso por la citada localidad malagueña y en sentido Málaga. Según el alertante, podría tratarse de un accidente, precisando el mismo que el vehículo estaba parado, con la parte trasera pegada al guardarraíl y que en el interior había una persona.

De inmediato, el 112 dio aviso a los servicios sanitarios y a la Guardia Civil, quienes han certificado el fallecimiento de un hombre de 36 años. Se desconocen, por el momento, más datos y circunstancias de los hechos.