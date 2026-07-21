Hallan una mujer muerta con signos de violencia en (Málaga)

Archivo - Un agente de la Guardia Civil, de espaldas, junto a un vehículo oficial. - GUARDIA CIVIL - Archivo

MÁLAGA 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

Una mujer ha sido hallada este martes muerta con signos de violencia en el municipio malagueño de Benahavís, según han informado fuentes cercanas a la investigación.

Los hechos han tenido lugar este martes cuando la mujer ha sido hallada muerta en una vivienda, según han señalado las citadas fuentes a Europa Press.

La Guardia Civil mantiene abierta una investigación para el esclarecimiento total de los hechos y, por el momento, se desconocen más datos sobre el suceso.