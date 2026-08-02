Heridas tres personas al desprenderse el falso techo de una discoteca en Torremolinos (Málaga)

Archivo - Ambulancia del Centro de Emergencias Sanitarias (CES) 061. - 112 ANDALUCÍA - Archivo

TORREMOLINOS (MÁLAGA), 2 (EUROPA PRESS)

Un total de tres personas han resultado heridas la madrugada de este domingo, 2 de agosto, al desprenderse un falso techo en una discoteca de la localidad malagueña de Torremolinos (Málaga).

Según ha detallado el 112, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía, adscrita la Consejería de Presidencia, Sanidad y Emergencias de la Junta en una nota de prensa, el suceso se ha producido en torno a las 0,53 horas, cuando varios testigos de los hechos han alertado al centro de coordinación por el desprendimiento de un falso techo decorativo de grandes dimensiones en un local de ocio de la plaza de la Noguera.

De esta manera, han acudido efectivos de Bomberos del Consorcio Provincial para asegurar e inspeccionar los daños, junto con Policía Local. El Centro de Emergencias Sanitarias 061, perteneciente al Servicio Andaluz de Salud, evacuó a dos mujeres de 28 y 31 años, junto con un hombre de 31, al hospital Clínico Universitario.