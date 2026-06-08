Herido con tres puñaladas un joven en Málaga capital

Imagen de un coche patrulla de la Policía Nacional. - POLICÍA NACIONAL

MÁLAGA 8 Jun. (EUROPA PRESS) -

Un joven de 20 años ha resultado herido tras recibir tres puñaladas este pasado domingo en el centro de Málaga. Los hechos ocurrieron en un local de restauración de la plaza Marqués del Vado del Maestre, junto a la calle Calderería, según han confirmado a Europa Press fuentes cercanas a la investigación.

En torno a las 23,20 horas el Servicio de Emergencias 112 recibió varias llamadas de testigos que alertaban que un varón había recibido tres puñaladas. En ese momento, avisaron a la Policía Nacional y sanitarios del 061 que lo atendieron en el lugar y confirmaron que su vida "no corría peligro".

El hombre fue trasladado en ambulancia hasta un hospital de Málaga con tres heridas punzantes, dos en espalda y una en hombro. Se ha abierto una investigación sobre este suceso, según ha confirmado la Policía Nacional, para intentar determinar las circunstancias en la que se produjeron los hechos.